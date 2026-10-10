La pista di Ballando con le Stelle si prepara ad accogliere tre protagonisti d’eccezione. Nella seconda puntata dello show di Rai 1, in onda sabato 10 ottobre 2026, Milly Carlucci punta sul talento e sul carisma di Elena Sofia Ricci, Stefano Fresi e Giacomo Giorgio, pronti a lasciare per una sera il mondo della recitazione

Cristiana Polegri, chi è la moglie di Stefano Fresi: musica, cinema e la proposta in diretta Rai

La pista di Ballando con le Stelle si prepara ad accogliere tre protagonisti d’eccezione. Nella seconda puntata dello show di Rai 1, in onda sabato 10 ottobre 2026, Milly Carlucci punta sul talento e sul carisma di Elena Sofia Ricci, Stefano Fresi e Giacomo Giorgio, pronti a lasciare per una sera il mondo della recitazione per mettersi alla prova nei panni di ballerini per una notte. Tre volti amatissimi dal pubblico, tre personalità differenti e due esibizioni che promettono di regalare emozioni, spettacolo e divertimento.

Se Elena Sofia Ricci si cimenterà in un intenso paso doble al fianco di Moreno Porcu, sulle note di Bring Me to Life degli Evanescence, Stefano Fresi e Giacomo Giorgio porteranno in pista l’energia e l’ironia dei Blues Brothers, accompagnati da Sophia Berto. Un appuntamento speciale che intreccia danza, cinema e televisione, arricchendo di nuove sorprese la ventunesima edizione del programma.

Parlando di Stefano Fresi, c’è da anni una figura che conosce bene lo spettacolo: Cristiana Polegri, artista romana, musicista, cantante e attrice, compagna dell’attore da quasi vent’anni e madre di suo figlio Lorenzo. Una storia nata lontano dal rumore del gossip, ma finita anche in un momento molto tenero in diretta Rai, quando Fresi le ha fatto una proposta di matrimonio davanti a Francesca Fialdini.

Cristiana Polegri, dal sax all’amore con Stefano Fresi: carriera, famiglia e vita a Sacrofano

Cristiana Polegri è nata a Roma il 21 giugno 1971. La sua strada parte dalla musica: prima il pianoforte, poi il sassofono, diventato nel tempo uno dei tratti più riconoscibili della sua carriera. Dopo gli studi alla Scuola Popolare di Musica di Roma, si è diplomata al Conservatorio e ha costruito un percorso molto più ricco di quanto dica l’etichetta, inevitabile ma stretta, di “moglie di Stefano Fresi”. Polegri è compositrice, cantante, insegnante di sax, vocal coach, doppiatrice e attrice. Ha lavorato con diverse realtà jazz, italiane e internazionali, e ha portato avanti anche la recitazione, comparendo in film e produzioni come Tutti i santi giorni di Paolo Virzì, L’amore del mondo, La prima volta e È arrivata la felicità.

Il legame con Stefano Fresi nasce da una serie di incroci che sembrano quasi scritti per una commedia romantica. I due si vedevano spesso nei corridoi della Rai, poi gli amici in comune hanno fatto il resto. La relazione è iniziata nel 2004 e da allora hanno costruito una famiglia insieme al figlio Lorenzo, oggi adolescente. Un equilibrio non sempre facile: entrambi lavorano nello spettacolo, tra orari sballati, tournée, set e periodi lontani da casa. Fresi, in una vecchia intervista, ha raccontato che quando Lorenzo era piccolo Cristiana era in tournée con Mario Biondi: lui la seguiva occupandosi del bambino. Valigie, prove, spostamenti, turni da incastrare. Più che una coppia da copertina, una famiglia vera, alle prese con l’organizzazione di tutti i giorni.

Uno dei momenti più conosciuti della loro storia è arrivato in tv, a Da noi… a ruota libera, su Rai 1. Durante l’intervista con Francesca Fialdini, Fresi ha fatto entrare in studio Cristiana Polegri e le ha letto una sorta di “impegno di matrimonio”, promettendo di prenderla in sposa “entro e non oltre il 25 dicembre 2024”. Una scena leggera, con il tono ironico e affettuoso tipico dell’attore, ma capace di colpire proprio perché arrivata dopo una lunga convivenza, un figlio e una vita già condivisa. Non una proposta da copione, insomma. Piuttosto una dichiarazione pubblica nata da qualcosa di molto privato.

Oggi Fresi e Polegri vivono a Sacrofano, borgo alle porte di Roma, immerso nel verde. Una scelta non soltanto romantica. L’attore ha spiegato di aver cercato un posto dove il figlio potesse crescere all’aria aperta e dove fosse possibile suonare fino a tardi senza disturbare i vicini. C’è anche l’orto, piccolo dettaglio che racconta bene una vita più defilata rispetto ai ritmi della capitale. In fondo, la storia di Cristiana Polegri dice proprio questo: dietro il nome spesso accostato a Stefano Fresi c’è una professionista con una identità artistica solida. E dietro una coppia nota c’è una normalità fatta di musica, famiglia, prove, lavoro e scelte pratiche.