“Crisi nera tra Gianmarco e Cristina”, il gesto dell’ex tronista di Uomini e Donne

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono finiti nuovamente al centro del gossip, la coppia nata a Uomini e Donne, secondo i recenti rumors, starebbe affrontando una nuova crisi. A conferma di una sorta di rottura che sarebbe in atto ci sarebbero diversi indizi, tra cui un gesto molto chiaro dell’ex tronista del programma di Maria De Filippi.

Da quando hanno lasciato Uomini e Donne su di loro sono sempre circolate diverse voci, tra cui quelle che non avrebbero mai creduto alla loro coppia. Adesso pare che però le cose tra Gianmarco e Cristina si sarebbero davvero rovinate, a parlarne è stato Lorenzo Pugnaloni. L’esperto del programma di Maria De Filippi ha raccontato che l’ex tronista fosse da solo a Salerno, città dove vive la sua fidanzata, senza di lei.

Cosa sta succedendo tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara

Il fatto che Cristina e Gianmarco non stessero assieme a Salerno ha alimentato, com’era prevedibile, le voci su una possibile rottura tra i due. L’ex tronista è stato nella città campana per motivi di lavoro, ha alloggiato in albergo con alcuni amici e la sua fidanzata non sarebbe mai comparsa al suo fianco. In passato era capitato che il giovane hair stylist stesse a casa della fidanzata e per questo in tanti hanno subito pensato alla crisi.

Ad alimentare ulteriormente queste voci, poi, ci sarebbe stata una diretta di Gianmarco su TikTok dove in tanti gli hanno chiesto informazioni su Cristina, domandandogli dove fosse e pare che lui le abbia ignorate, non rispondendo a nulla. L’ex tronista ha poi raccontato che nei prossimi giorni di agosto sarà in giro come ospite in diverse serate e sarà accompagnato dai suoi amici.

Che fine ha fatto, quindi, Cristina? E’ questa la domanda che si pongono i tanti fan di Uomini e Donne, che vorrebbero sapere se la coppia nata del daiting show si sia separata. Le voci di una rottura tra i due sono iniziate a circolare velocemente sui social, facendo ipotizzare diverse cose ai vari utenti. C’è chi crede che vedremo l’ex corteggiatrice al Grande Fratello, stessa sorte che potrebbe toccare a Gianmarco. Ma la presenza di uno dei due o di entrambi nel reality appare assai improbabile, è noto che il programma quest’anno – condotto da Simona Ventura – dovrebbe avere tutti concorrenti estranei al pubblico e non sarebbe di certo il loro caso.

Ad ogni modo al momento non si ha alcuna certezza su cosa sia accaduto tra Cristina e Gianmarco e se davvero si siano lasciati. Per sapere cosa sta accadendo e cosa sarebbe successo, quindi, dovremo attendere qualche comunicazione ufficiale da parte dei diretti interessati, che per adesso non hanno risposto a questi pettegolezzi.