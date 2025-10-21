Crisi a La Promessa: Alonso costretto a vendere, Jana scopre il segreto della camera proibita. Le anticipazioni

Nelle prossime puntate de La Promessa la grave crisi economica dei De Lujan non si arresterà. La famiglia sarà divisa sulle decisioni da prendere. Alonso si vedrà costretto a vendere. Catalina però proporrà una soluzione alternativa alla vendita. Nel frattempo crescerà il mistero intorno alla camera segreta, che adesso vede anche Jana coinvolta.

Momento di scelte difficili dunque per Alonso. Il marchese si troverà ad affrontare un momento di seria difficoltà. La crisi economica non darà pace alla sua famiglia e la rosa delle possibilità a disposizione sarà veramente ridotta all’osso. Ecco cosa accadrà nelle trame della soap iberica negli episodi in onda fino al 26 ottobre.

La Promessa, anticipazioni: Alonso vuole vendere, Jana decisa a indagare sulla camera segreta

La famiglia De Lujan continuerà a navigare in cattive acque finanziarie nelle prossime puntate e Alonso non saprà a quali soluzioni affidarsi per uscire dalle secche. Il duca di Carril gli proporrà un affare. I rischi da prendersi però non saranno pochi. Lorenzo si farà avanti con un prestito. Alonso e Cruz però saranno piuttosto diffidenti.

Per appianare le divisioni familiari sulle mosse da intraprendere, Alonso proporrà la vendita della metà dei terreni. Catalina dal canto suo avrà una soluzione differente: non la vendita dei terreni, ma il raddoppio delle coltivazioni. Insomma, per i De Lujan rimanere a galla si rivelerà un’impresa proibitiva. Una possibile soluzione potrebbe profilarsi.

Lorenzo infatti proporrà di arrangiare il matrimonio tra Curro e la figlia del Duca de Castroviejo. Un matrimonio combinato dunque come soluzione anticrisi. Il capitano si assenterà per alcuni giorni mentre la famiglia penserà alle prossime mosse. Anche la servitù nel frattempo dovrà fare i conti con la crisi. Le restrizioni sulle spese si tradurranno in una dieta meno ricca per il personale della tenuta.

In tutto questo, Teresa rivelerà a Pia l’esistenza di una camera segreta mostrandole anche una serie di lettere misteriose. Jana, che intanto suggerirà di sfruttare l’abilità di Manuel nel campo dell’aviazione per risollevare lo stato delle finanze familiari, chiederà alle due donne di lasciarla indagare sul mistero della camera segreta.

Nel frattempo Cruz avrà i suoi problemi a tenere a bada anche le stilettate di Leocadia, che approfitterà dell’occasione per umiliare la sua amica di un tempo. La marchesa non saprà come liberarsi della sua presenza. Angela invece prenderà una decisione destinata a condizionare significativamente il suo futuro. La giovane, incurante delle imposizioni della madre, consegnerà a Maria una lettera destinata a cambiarle la vita.

Alla cameriera Angela raccomanderà di inviarla senza informare nessuno. Sarà inevitabile che Maria si lasci prendere dalla curiosità riguardo il contenuto della lettera. Temendo di mettersi nei guai, chiederà ad Angela se non si tratti di qualcosa di pericoloso. Lei la tranquillizzerà: la lettera contiene semplicemente la sua rinuncia agli studi.

Angela spiegherà che Leocadia non vuole che lei abbandoni gli studi universitari. Per questo si vede costretta ad agire di nascosto. La cameriera le chiederà perché mai voglia lasciare gli studi, visto che molte ragazze non desiderano altro che studiare. Angela rimarrà sul vago adducendo i suoi buoni motivi, riservandosi di rivelarglieli in un secondo momento.