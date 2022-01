Nei giorni scorsi aveva fatto discutere, soprattutto sui social media, la presa di posizione di Michele Criscitiello contro il tennis. Il direttore di Sportitalia, in diretta tv, a poche ore dalla semifinale degli Australian Open che avrebbe visto l’italiano Matteo Berrettini sfidare Rafa Nadal aveva deriso lo sport della racchetta con parole sprezzanti del tipo “a noi non ce ne frega niente” e quando gli era stato chiesto se si sarebbe svegliato all’alba per seguire il match in scena in Australia, aveva risposto così:

Se mi sveglio mi riaddormento dopo tre secondi, a vedere quella pallina che va avanti e indietro per sette ore…

Esternazioni che avevano fatto arrabbiare alcuni utenti in particolare di Twitter, in alcuni casi sorpresi dalla superficialità di giudizio da parte del giornalista esperto di calciomercato (domani sera si chiuderà ufficialmente la sessione di riparazione). Tra questi anche l’ex tennista, e da tempo commentatore televisivo sui canali Sky, Paolo Bertolucci, che lo ha accusato di essere stato irrispettoso.

La spocchia di un direttore….. mancanza di rispetto verso campioni sportivi a livello mondiale. Vergogna!!! — paolo bertolucci (@paolobertolucci) January 27, 2022

@MCriscitiello Solo per informarla caro Direttore che io mi sono addormentato nel vedere Milan -Juventus e pensare che erano le 21! — paolo bertolucci (@paolobertolucci) January 27, 2022

Poco fa, al termine della finale degli Australian Open, vinta, dopo oltre cinque ore di grande spettacolo, da Rafa Nadal, Bertolucci è tornato a stuzzicare Criscitiello, con un tweet che assomiglia molto ad un game set match.

La partita è finita. Ricordatevi di svegliare il Direttore Criscitiello😂 — paolo bertolucci (@paolobertolucci) January 30, 2022

Al netto del giudizio di merito sul tennis, le frasi di Criscitiello e l’atteggiamento altezzoso dello stesso dimostrano come nel 2022 il mondo del giornalismo televisivo sia talvolta avaro di cultura sportiva (e di capacità di cogliere il senso dello show). Ed il paradosso è accorgercene con le parole pronunciate dal direttore di un canale che in termini di diritti tv (e non solo) non ha le risorse per giocare la partita del calcio, anzi del calcio che conta, come direbbe lo stesso Criscitiello.