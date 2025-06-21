Malumori di Silvia Toffanin a Mediaset? I rumors dietro le quinte

C’è ancora tanta incertezza su quali saranno i nuovi palinsesti Rai e Mediaset della prossima stagione televisiva e, specialmente tra i corridoi dell’azienda del Biscione, Silvia Toffanin starebbe vivendo un certo malumore a causa di una scelta che ha preso il compagno. Chiaramente si tratta solo di indiscrezioni che – al momento – non trovano alcuna conferma, ma il fatto che l’ad voglia Andrea Scanzi in squadra, pare non sia gradito dalla conduttrice di Verissimo.

Secondo quanto riportato da Fanpage, pare che l’arrivo del giornalista in Mediaset sia quasi certo, sarebbe lui il professionista dell’informazione di sinistra su cui Pier Silvio Berlusconi vorrebbe puntare per dare un volto “più democratico” a Rete4. Ma perché Silvia Toffanin non gradirebbe questo arrivo? Tra i vari rumors, infatti, circola anche quello sulla compagna di Berlusconi che non avrebbe gradito questa decisione.

Scanzi arriva a Mediaset, ma la sua proposta non piace alla Toffanin

Ad Andrea Scanzi, sempre secondo quanto raccontato da Gennaro Marco Duello su Fanpage, Mediaset avrebbe proposto un talk politico, ma il giornalista avrebbe rifiutato, chiedendo un format diverso, incentrato su interviste, tipo Belve di Francesca Fagnani. Ed è qui che sarebbe spuntato il nome di Silvia Toffanin, che non avrebbe gradito questa richiesta, perché bloccherebbe le sue velleità professionali.

Il programma Verissimo da lei condotto, infatti, si occupa anche di molte interviste, non solo a personaggi dello spettacolo. Un programma di Scanzi che propone interviste, dunque, potrebbe tarparle le ali e per questo la compagna di Pier Silvio Berlusconi non sarebbe favorevole all’arrivo del giornalista in Mediaset. Chiaramente si tratta solo di ipotesi, anche perché le interviste della Toffanin hanno un carattere sicuramente più leggero, incentrate nel mostrare il buono del protagonista, mentre Scanzi potrebbe fare qualcosa di molto diverso, più incentrato sulla politica e l’attualità e sicuramente più insidioso. Del resto il suo stile è molto diverso da quello della compagna di Pier Silvio Berlusconi e anche il pubblico sarebbe differente, per questo non si comprenderebbe – qualora fosse vero – il motivo di questo rifiuto.

Intanto a Mediaset si continua a lavorare per creare un palinsesto che bilanci le intenzioni di Berlusconi di mantenere la tradizione e puntare comunque sull’innovazione, su qualcosa di accattivante che possa incuriosire il pubblico, conquistando così una fetta sempre maggiore di pubblico e riuscire a “fare le scarpe” a molti programmi Rai che, oggi, hanno ascolti sicuramente maggiori. Alla presentazione del nuovo assetto televisivo mancherebbero pochi giorni e in quel momento si saprà cosa è stato deciso e soprattutto se, alla fine, Scanzi avrà un suo spazio su Rete 4, portando una ventata di novità al canale, come aveva fatto Bianca Berlinguer con il suo E’ sempre Carta Bianca.