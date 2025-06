Cosa sta succedendo tra Helena e Javier dopo il Grande Fratello

Helena e Javier hanno iniziato la loro storia d’amore nella casa del Grande Fratello e, nelle prime settimane fuori dalla casa più spiata d’Italia, sono apparsi subito molto affiatati e innamorati. Negli ultimi giorni, però, le dichiarazioni dell’ex fidanzato della modella brasiliana, Carlo Motta, hanno scatenato il mondo del gossip e c’è chi si è iniziato a domandare se la relazione tra i due ex concorrenti sia reale o non sia solo una strategia e chi si è domandato se Helena possa aver tradito il bel argentino.

Motta negli ultimi giorni ha iniziato a parlare di presunti incontri che sarebbero avvenuti tra lui ed Helena, dopo che la ragazza è uscita dalla casa del Grande Fratello, quando dunque era già impegnata con Javier. L’ex ragazzo della modella ha anche condiviso alcune immagini della modella con una giacca che, a detta sua, le sarebbe stata data da uno sponsor dopo l’uscita dalla casa, cosa che proverebbe che si sarebbero incontrati. A raccontare quanto sta accadendo tra la coppia nata al Grande Fratello ci hanno pensato i vari esperti di gossip sui social.

Helena e Javier stanno assieme? I gossip e le parole di lui

Dopo le dichiarazioni di Carlo Motta su presunti incontri avuti con Helena dopo la sua uscita dalla casa, sono circolate voci e ipotesi sulla veridicità della relazione tra la modella brasiliana e Javier. C’è chi ha ipotizzato che si tratti solo di una “farsa” per farsi pubblicità, chi che Javier “dorma” e chi che Helena stia mentendo al fidanzato e chi ancora che l’ex della modella sia geloso e si starebbe vendicando mettendo in giro voci non vere.

Gli esperti di gossip stanno pubblicando i vari aggiornamenti sulla coppia nata nella casa del Grande Fratello, ma al momento non ci sarebbe molta chiarezza su quanto stia accadendo davvero. Da una parte c’è un ex fidanzato che parla di incontri avuti con Helena, dall’altra ci sono alcune segnalazioni che hanno parlato di aria di crisi tra i due ex gieffini e dall’altra ancora alcune immagini di Javier ed Helena, in seguito alla “bomba” lanciata dall’ex di lei, che li riprendono felici e sereni all’interno della Feltrinelli di Milano.

A tutto questo si aggiunge un video di Javier, pubblicato su Tik Tok, in cui dice che lui ed Helena stanno felicemente assieme, lasciando intendere che le varie voci e dicerie non avrebbero intaccato il loro amore. La situazione, dunque, sarebbe stata chiarita da parte del diretto interessato, anche se i racconti dell’ex di Helena hanno scatenato un polverone. Se all’inizio la loro coppia sembrava essere unita e davvero innamorata, quanto detto da Motta avrebbe fatto nascere dei dubbi anche tra i fan “più accaniti” di Javier ed Helena.

Al filmato di Javier è seguita una storia di Helena, la modella brasiliana ha voluto chiarire una volta e per tutte che tra lei e il fidanzato non c’è alcuna crisi, spiegando che l’unica realtà è che lei ama il suo compagno. Poi ha aggiunto: “(…) Non posso permettere a nessuno di portarmi via i nostri momenti insieme o di limitare la nostra felicità (…)“. Ha poi invitato a smetterla di attaccare o comunque criticare e dire cose non vere riguardo la loro relazione.