Cosa fa oggi Natalia Estrada: età, il divorzio da Mastrota, la figlia, dove vive, l’addio alla tv

Natalia Estrada, cosa fa oggi la showgirl, lontana dalla Tv. Tutto sulla figlia e sull’addio a Mastrota.E’ stata per tantissimi anni, tra i Novanta e gli inziali del 2000, la regina indiscussa del Piccolo Schermo. Bella, simpatica, frizzante e spumeggiante, nonché dotata di un fascino latino, Natalia Estrada ha fatto ben presto centro nei cuori

Natalia Estrada, cosa fa oggi la showgirl, lontana dalla Tv. Tutto sulla figlia e sull’addio a Mastrota.

E’ stata per tantissimi anni, tra i Novanta e gli inziali del 2000, la regina indiscussa del Piccolo Schermo. Bella, simpatica, frizzante e spumeggiante, nonché dotata di un fascino latino, Natalia Estrada ha fatto ben presto centro nei cuori palpitanti degli italiani di ogni età. Ha condotto tanti programmi di successo tra cui citiamo La sai l’ultima?.

Amatissima pure come attrice ci ha letteralmente incantati nel film campione di incassi Il Ciclone, diretto dal mitico Leonardo Pieraccioni, diventato un autentico cult del Cinema Italiano. Poi, improvvisamente, nonostante il grandissimo successo ottenuto e l’immenso amore del grande pubblico, lei è uscita di scena, lasciando, come è normale che sia, il classico amaro in bocca i più.

Si è allontanata non solo dalla TV ma dal mondo dello Spettacolo in linea generale dove invece opera ancora Giorgio Mastrota, il suo ex celebre marito, nonché padre di sua figlia che si chiama esattamente come lei, dunque Natalia. Nata nel 1995 la ragazza, che tra l’altro è stata pure ospite del salotto di Verissimo, dalla divina Silvia Toffanin, è una runner e un’alpinista professionista. Vive in Spagna con il marito e i figli.

Natalia Estrada, cosa fa lei oggi

La Estrada e Mastrota si sono lasciati nel 1998. A quanto pare, come ha dichiarato l’uomo, fu la donna a dire basta in seguito a una crisi profonda che aveva colpito la loro relazione che era nata, a onor del Vero, sotto i migliori auspici. Nonostante ciò per ancora lungo tempo la showgirl ha proseguito a lavorare con successo in Italia, diventando sempre più la regina indiscussa della Televisione nostrana.

Da essa però, ha deciso, come già giustamente accennato, di allontanarsi. Il motivo di questa sua scelta, che ha spezzato in men che non si dica il cuore dei suo tanti estimatori, lo ha spiegato lei anni fa fa durante un’intervista a ruota libera concessa anni fa fa al Corriere della Sera.

“Ho avuto tutto ciò che si poteva desiderare e ho lasciato quando potevo uscire dalla porta principale e c’era una qualità che non si è più vista in tv. Dopo, ho visto troppi programmi spietati verso personaggi di peso messi in situazioni imbarazzanti”, queste le sue esatte parole al riguardo.

Da allora, fino ad oggi, che ha da compiuto da poco 53 anni, gestisce nel territorio astigiano con il compagno Andrea “Drew” Mischianti un bellissimo rinomato ranch che le permette di stare costantemente al contatto con la Natura e soprattutto con i suoi adorati cavalli in nome anche della sua innata passione per l’equitazione.