Cosa è successo tra Barbara D’Urso e Marcella Bella a Ballando con le Stelle

Ballando con le stelle anima i salotti tv: il prime time del sabato sera è infatti oggetti di commenti di diversi programmi dove sono presenti ospiti pronti a dire la loro sulla puntata andata in onda. Così mentre Milly Carlucci e il suo cast si apprestano a tornare in pista Marcella Bella finisce al centro delle polemiche a causa di alcune dichiarazioni che ha fatto su Barbara D’Urso a Ballando Segreto, striscia daytime visibile su RaiPlay.

La cantante, che ad oggi non ha ottenuto il favore della giuria, e si è sempre piazzata in fondo alla classifica insieme alla signora Coriandoli, ha commentato l’atteggiamento dell’iconica conduttrice. Marcella ha affermato che a suo avviso Barbara è sempre troppo rigida e composta, non sembra volersi lasciare andare e farsi coinvolgere in modo più spontaneo dal contesto: “Mi auguro solo una cosa, di non essere sempre io quella… che i giurati si spostino sulla signora d’Urso… che lei è sempre così, tutta ferma. E smuovetela un po’ un attimo! Cavolo, è napoletana questa qui! Ditegli qualcosa che la fa smuovere. “ Ha esordito la cantante di Montagne Verdi

Marcella ha poi aggiunto: “Sempre con me ce l’hanno?! Eh che cavolo, lei è sempre tutta composta. Sì, così, zitta, ferma, non fa niente. Delle volte mi viene voglia di pungerla, di darle un punzeruolo e dirle: ma sei viva Barbara? Lei è sempre così. Scioccata probabilmente, è traumatizzata da tutto quello che le è successo. Però sempre così… che cavolo!” Il video non è passato inosservato ed è stato commentato a Bar Centrale, neo talk del weekend di Rai Uno condotto da Elisa Isoardi.

Marcella, le osservazioni sulla D’Urso: il commento diplomatico di Serena Bortone

Serena Bortone è l’ospite fisso di Bar Centrale, ed è proprio a lei che la Isoardi ha chiesto di commentare quanto detto da Marcella Bella. La conduttrice ha infatti domandato alla collega e agli altri ospiti se fossero d’accordo con la cantante: “Secondo voi è vero che la d’Urso è troppo bloccata e non si infiamma?” La Bortone ha risposto in modo diplomatico, e ha invitato le concorrenti a non prendersela l’una con l’altra, ma ad essere solidali:

“Sono per entrambe. Però non è bello guardare quello che fanno le altre colleghe perché bisogna sempre essere sorelle tra di noi. Anche perché guardare e parlare così delle altre è sempre un segno di debolezza, oltre che di poca solidarietà.” Nessuna critica o polemica, la Bortone ha cercato di spegnere i toni ed evitare di dare vita ad ulteriori rumors, che sostengono che fra le due concorrenti sia in realtà successo qualcosa dietro le quinte.

Barbara D’Urso e Marcella Bella a confronto?

Chissà se nella prossima puntata Milly Carlucci darà la possibilità a Barbara D’Urso di rispondere a Marcella Bella. Per ora l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 ha evitato di alimentare le polemiche, e si sta concentrando sul suo percorso nel talent. Un’esperienza che ha accettato di fare dopo essersi allontanata dalla tv per due anni.

Ora ha scelto di apparire calma, e poco incline alle discussioni. Si è infatti posta con serenità ai giudizi di Selvaggia Lucarelli, con cui ha avuto trascorsi non proprio sereni. Per ora è interessata a ballare, divertirsi e a godersi il sostengo dei fan che sono felici di rivederla in tv e probabilmente le parole di Marcella Bella non l’hanno toccata più del dovuto.