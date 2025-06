Cosa è successo alle coppie dopo Matrimonio a Prima vista: il colpo di scena

L’edizione numero 14 di Matrimonio a Prima Vista è alle sue battute finali. Il noto format, d’alcuni contestato ma con un vasto seguito, sta per concludersi con la messa in onda della puntata che rivela cosa è successo alle coppie ad un mese dalla scelta. I concorrenti dopo essersi sposati senza essersi mai visti, aver trascorso del tempo insieme seguiti dalle telecamere, alla fine hanno rivelato la volontà di voler rimanere insieme o meno.

Il format prevede così anche la puntata speciale dedicata al post scelta. Le coppie che hanno deciso di rimanere insieme hanno così vissuto un mese da marito e moglie senza riflettori e nell’episodio Matrimonio a priva vista e …poi rivelano cosa è successo fra loro in queste 4 settimane. Momento decisivo per comprendere se le nozze avranno un seguito.

Le anticipazioni della puntata, che andrà in onda il prossimo 11 Giugno, rivelano alcuni dettagli inaspettati e a quanto pare non mancherà il colpo di scena. Ma cosa hanno deciso le tre coppie protagoniste dell’edizione appena conclusasi? Resteranno sposati o intraprenderanno un cammino diverso? Di seguito alcuni spoiler.

Giorgio e Adele, dopo un mese dalla scelta

I tre esperti di Matrimonio a Prima Vista, Mario Abis, Nada Loffredi e Andrea Favaretto, hanno accolto le confidenze delle tre coppie concorrenti. Giorgio e Adele hanno deciso di lasciarsi, sono emerse delle differenze caratteriali che non hanno permesso ai due di amarsi in modo libero e spontaneo. Lei è apparsa al neo marito troppo rigida e intransigente. Adele ha invece definito Giorgio un uomo poco deciso e inconsapevole di quello che realmente vuole.

Nonostante si siano mostrati disponibili l’uno per l’altra e fra loro si è creato un legame affettivo, non ritengono d’essere compatibili come partner, entrambi sono certi che proseguire insieme sarebbe uno sbaglio. I due hanno così optato per porre fine alle nozze e intraprendere percorsi diversi anche sono d’accordo nel salvare l’amicizia.

Nicola e Sara: un futuro roseo insieme

Nicola e Sara si sono presentati al colloquio con gli esperti rivelando tutto il loro entusiasmo. Nonostante alcune divergenze la coppia ha deciso di rimanere sposata. Sara ha trovato lavoro a Reggio Emilia e andrà a convivere con Nicola. I due hanno diversi obiettivi comuni che sono determinati a realizzare nei prossimi mesi: “Il nostro obiettivo è quello di affermarci come coppia in vista di progetti futuri“, spiega Nicola, precisando che “col tempo, se le cose andranno bene, entrambi desideriamo un figlio“.

Per il momento il progetto famiglia è rimandato, ma solo per il tempo necessario ai due di sistemarsi. Sara ha scelto di lasciare la sua città mostrandosi consapevole delle diverse difficoltà che avrebbe potuto incontrare, ma oggi vuole pensare a se stessa e ai suoi progetti di vita ed è certa che Nicola è la persona giusta con cui condividere la quotidianità e dare vita ad una famiglia.

Francesca e Alessandro: qual è il futuro della coppia

Alessandro e Francesca sono la terza coppia nata a Matrimonio a Prima Vista 14. Durante il programma sono stati più volte protagonisti e nel giorno della scelta hanno deciso di rimanere insieme. Ma a quanto pare le cose non sono andate come i due neo sposi si aspettavano. La storia fuori dal contesto tv non ha avuto esito positivo: Francesca ha rivelato che Alessandro ha sempre evitato di vederla, anche se stava a pochi chilometri da Roma.

Da parte sua il neo sposo ha confessato di non aver mai provato un’attrazione fisica per Francesca: “Non mi sono sentito così preso da lei da andare a prendere, magari, anche un caffè come marito“, così ha spiegato la distanza e la mancanza di contatto. Francesca ha provato a dare una possibilità alle nozze, mentre il neo sposo si è sempre mostrato reticente. Di conseguenza il matrimonio dei due non ha avrà un seguito.