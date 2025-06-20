Cosa è successo a Giulia Salemi: la foto dall’ospedale sulla sedia a rotelle

Giulia Salemi è apparsa in sedia a rotelle. Cosa è successo e come sta la showgirl? Qui tutti i dettagli su di lei.

Giulia Salemi è apparsa in uno scatto che la ritrae su una sedia a rotelle. Si è trattato di un piccolo incidente avuto durante una puntata di The Cage, il programma in onda sul Nove a cui sta partecipando insieme ad Amadeus. La showgirl è finita “a terra” per via dell’irruenza di un concorrente – Sandro – che l’ha travolta per errore.

Cosa è successo

Il concorrente stava dando il massimo nel gioco finale, quando i partecipanti si alternano per entrare nella gabbia e prendersi molti premi. In un momento così confuso, ha così travolto Giulia Salemi che si trovava troppo vicina all’ingresso. “Ha distrutto le ginocchia di Giulia” – ha commentato Amadeus. La conduttrice si è infatti accasciata a terra e ha manifestato un forte dolore, pur non perdendo il sorriso. “Ha cercato di far fuori la Salemi per sempre”, ha continuato il presentatore ed ex volto Rai. Giulia si è in realtà subito rimessa in piedi, anche se ha zoppicato leggermente, restando al suo posto fino alla fine del gioco.

Il premio era una casetta per gatti, anche se in palio c’erano altri oggetti molto ingombranti come una piscina fuori terra oppure una city car elettrica.

Giulia Salemi sulla sedia a rotelle

La showgirl ha intanto sdrammatizzato sull’accaduto, mettendo in evidenza la sua solita autoironia. “Questa puntata di The Cage ha un finale scoppiettante” – ha scritto lei prima della messa in onda – “Invito a vederla perché il mio ginocchio sarà protagonista“. Subito dopo la puntata, ha invece pubblicato una storia su Instagram nella quale appariva in una clinica. “Ecco perché mi avete visto con il ghiaccio per giorni“, ha scritto. La Salemi sembra stare molto meglio, anche se l’incidente avuto in studio sembra aver lasciato qualche segno. Lei stessa ha invitato i fan a non allarmarsi.