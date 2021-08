Cortesie per gli ospiti 2021 segna la 15esima edizione di uno dei format più iconici di Real Time, che lo trasmette dal lunedì al venerdì alle 20.20 sul canale 31 del DTT a partire dal 30 agosto. Alla conduzione Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. È uno di quei programmi che hanno segnato l’identità della rete ai suoi esordi e che hanno fatto dei suoi protagonisti dei volti popolari fin dalle sue prime battute. Dopo uno stop di alcuni anni, il programma è tornato in onda con un nuovo cast di esperti ma con una formula sostanzialmente immutata, anche se magari caratterizzata da ospiti sempre più ‘preparati’ non solo alle ispezioni, ma soprattutto alle telecamere, col risultato di un viaggio un po’ meno ‘crispy’ e ‘spicy’ di un tempo. E va anche detto che la conversazione, uno dei punti di forza delle prime edizioni, nel tempo ha lasciato un po’ a desiderare. In compenso c’è un po’ più di ‘glamour’ e un po’ più di patinatura: per chi piace il genere di certo un valore aggiunto.

Cortesie per gli ospiti, cast

I conduttori di Cortesie per gli ospiti 2021 sono Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Il trio è alla settima edizione consecutiva alla conduzione: sono loro, infatti, ad aver riportato in onda il programma nel 2018, con quella che ha rappresentato la nona edizione dall’inizio del programma, che ha debuttato nel 2005 con Alessandro Borghese, Roberto Ruspoli e Chiara Tonelli. Ora tocca a Csaba dalla Zorza occuparsi di bon ton e apparecchiature, a Roberto Valbuzzi (classe 1989) valutare la cucina e le preparazioni, mentre a Diego Thomas (classe 1983) analizzare l’architettura e l’arredo delle case che li ospitano.

Cortesie per gli ospiti 2021, quando va in onda

La nuova stagione di Cortesie per gli ospiti debutta lunedì 30 agosto 2021 alle 20.20 su Real Time (DTT, 31) e va in onda dal lunedì al venerdì.

Cortesie per gli ospiti 2021, puntate

Il programma, prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia, prevede (almeno) 20 puntate da 60′ in questa trance di stagione. La formula non è cambiata negli anni: in ogni puntata un padrone di casa, aiutato da qualcuno (che sia un amico/a, partner, marito/moglie, collega di lavoro o qualsiasi altra cosa), accoglie in casa il trio di giudici e un’altra coppia di concorrenti scelti dalla produzione per essere sua rivale. In genere si sceglie per affinità più che per contrasto, oltre che ovviamente per location. La sfida tra padroni di casa, quindi, si gioca su tre ingredienti fondamentali: design della casa, gusto nell’allestimento, bontà dei piatti presentati (per lo più in menu a tema). Sono questi gli elementi ad essere oggetto di valutazione dei giudici, ciascuno per la propria area di competenza: non guastano cadeau azzeccati e una conversazione piacevole. La coppia vincitrice avrà il piacere di ricevere un ‘trofeo-ricordo’.

Cortesie per gli ospiti, come partecipare

Per partecipare a Cortesie per gli Ospiti in tempo di Covid è importante avere un terrazzo o un giardino, in modo da evitare assembramenti. Per iscriversi ai casting basta compilare il form disponibile sul sito di Real Time e di Banijay.

Cortesie per gli ospiti, streaming

Le puntate di Cortesie per gli ospiti vanno in onda in streaming sulla piattaforma Discovery+, dove sono disponibili on demand dopo la messa in onda. Al momento sono disponibili on demand le ultime quattro stagioni, dalla decima alla 14esima.