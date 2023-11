Non accade così spesso – a maggior ragione in un lasso temporale così contenuto – e dunque farlo notare appare quasi d’obbligo. La tv italiana ha proposto nell’ultima settimana tre momenti di grande qualità. Su tre reti differenti.

Paola Cortellesi, l’emozionante perfomance a Propaganda Live

Venerdì scorso a Propaganda Live su La7 è andata in scena la strepitosa perfomance di Paola Cortellesi (Amadeus cosa aspetti a riportarla sul palco dell’Ariston? L’attrice prese parte al Festival di Sanremo di Simona Ventura nel 2004, poi tornò da ospite nel 2017 con Antonio Albanese) con la presenza a sorpresa di Daniele Silvestri (peccato per il ritardo nello stacco da parte della regia, che si perde l’iniziale stupore dell’attrice). La conferma non soltanto del talento della Cortellesi, ma anche di come la promozione di un prodotto cinematografico possa andare oltre la basica marchetta.

Il momento in cui @paolacortellesi scopre di non essere da sola a cantare "A bocca chiusa". @daniesilvestri #propagandalive pic.twitter.com/UMnTraJKKj — La7 (@La7tv) November 10, 2023

Pierfrancesco Favino da Fiorello, ecco come si fa la promozione in tv

A tal proposito vanno riservati minuti infiniti di applausi a Pierfrancesco Favino, che da Fiorello martedì scorso si è superato lanciandosi nella missione di “portare la cultura in strada”. L’attore, nella sale con il film Comandante, è partito da un semaforo sul lungotevere Diaz a Roma, a pochi passi dal glass di VivaRai2, prima con un teschio in mano, in riferimento a Shakespeare, poi, scattato il rosso, si è spostato sulle strisce pedonali con tanto di leggio e ha iniziato a recitare L’infinito di Giacomo Leopardi chiedendo ai passanti un obolo nel nome del concetto “la cultura paga”.

Una trovata riuscitissima che spinge a ribadire una verità che purtroppo la tv italiana sembra non essere in grado di valorizzare: Favino è un fenomeno come pochi altri.

La performance di @pfavino su strada sarà la cosa più bella e di cultura che vedrete oggi🤩 #VivaRai2 @Fiorello pic.twitter.com/CpjrD35RL1 — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) November 14, 2023

Checco Zalone e il miracolo a Canale 5

Infine, Amore+Iva di Checco Zalone, pur penalizzato dalla diretta della trionfante partita di Sinner contro Djokovic alle ATP Finals in corso a Torino, martedì ha regalato applausi al comico pugliese, ma anche a Canale 5 che è tornata a proporre un prodotto di intrattenimento in prima serata dalla durata umana: poco più di due ore di spettacolo, con chiusura prima di mezzanotte. Un miracolo rispetto a quanto siamo abituati a sorbirci ormai da anni.

Io che aspettavo la parte più bella della canzone… "LA SPINGO IO LA CARROZZELLA ANGELA" #checcozalone #AmorePiuIva pic.twitter.com/6tpvmQfjxH — Edoardo Donnamaria Supporter (@donnamariafan) November 14, 2023