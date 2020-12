Corrado Guzzanti ospite speciale, e un po’ a sorpresa, dello Speciale Capodanno di Propaganda Live nel ruolo del poeta Brunello Robertetti. Il Poeta non poteva far mancare la sua parola ‘di conforto’ in questa Fine Anno, le migliori per finire questo 2020. E Robertetti non ha deluso.

“Negazionisti, attenti a non negare troppo. Perché se poi neghi due volte diventi Affermazionista e poi non venire a piangere da me…”

tra le migliori battute di questo breve intervento con cui Diego Bianchi ha praticamente aperto la puntata dopo lo Spiegone Damilano. Ma l’intervento, per quanto breve, ha offerto davvero diverse perle. Corrado Guzzanti raramente delude.

1

A caratterizzare lo Speciale Propaganda Live anche la Tombola Social, che ha visto oltre 300.000 cartelle scaricate per partecipare. E ad annunciare i premi è stato chiamato Giorgio Mastrota: una serie di omaggi che i propaganders di certo ameranno. E per chi sarà il più veloce a comunicare la sua Tombola c’è un premio davvero speciale: il vincitore della Tombola sarà infatti nominato da Mentana nel TgLa7 del 4 gennaio. Aspettiamo il momento con ansia… Intanto l’ambo è andato in Maryland: la fortunata ha vinto un posto a Propaganda Live quando si potrà tornare in studio e un retweet di Paolo Celata e Francesca Schianchi.