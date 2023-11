Lui è un giornalista, scrittore e divulgatore televisivo fra i più bravi. Ha navigato nei mari del piccolo schermo italico in lungo e in largo, sopratutto su Rai3. E’ di Corrado Augias che oggi qui vogliamo parlare, per una notizia che lo riguarda sul fronte televisivo. Secondo quanto apprendiamo Corrado Augias entra nella squadra di La7. Dopo essere stato di frequente ospite del talk show Di Martedì condotto da Giovanni Floris proprio su La7, l’ex conduttore di Telefono giallo è stato ingaggiato dalla rete di Urbano Cairo.

Corrado Augias passa a La7

La7 infatti, in attesa di chiudere ufficialmente la questione “Chi vuol essere milionario?” con Fedez, secondo quanto risulta a TvBlog, ha chiuso un accordo con Corrado Augias. Un pezzo della storica Rai3 di Angelo Guglielmi dunque va a La7. Dopo l’ingaggio di Massimo Gramellini, che si occupa delle serate del sabato e della domenica di La7, ecco che arriva anche Augias sul canale diretto da Andrea Salerno.

Cosa farà Corrado Augias su La7

Secondo quanto apprendiamo a Corrado Augias La7 affiderà una prima serata in onda prossimamente. Si sta lavorando per partire già entro dicembre, altrimenti l’appuntamento sarà per gennaio. La7 dunque con l’ingaggio di Augias, con un contratto di esclusiva, rimpolpa ulteriormente il suo parco si giornalisti conduttori, per lo più provenienti da Rai3.

Augias, alfiere della Rai3 di Angelo Guglielmi

Augias ricordiamo è stato uno degli alfieri della Rai3 di Angelo Guglielmi. Rammentiamo il mitico Telefono giallo e Babele. Il primo era un programma che ricostruiva, anche con piccole fiction, i grandi casi di cronaca nera italiani. Il secondo era invece un programma che andava in onda nella seconda serata della domenica della terza rete dedicato ai libri. Ultimamente su Rai3 Augias ha condotto Città segrete e La gioia della musica ed è stato ospite fisso del programma Rebus condotto da Giorgio Zanchini.