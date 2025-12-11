Dopo la Champions League che ieri ha visto la Juventus vincere e il Napoli sconfitto a Lisbona, quella di oggi è una serata decisiva per Roma, Bologna e Fiorentina tra Europa e Conference League: probabili formazioni, arbitri e programma televisivo di oggi

Coppe Europee, in campo Roma, Bologna e Fiorentina | Dove vedere le sfide di oggi in TV e in streaming

Si chiude il turno europeo, l’ultimo di questo 2025 – poi le coppe torneranno a gennaio – con le partite di Fiorentina in Conference League, in anticipo questa sera al Franchi contro la Dinamo Kiev, Bologna e Celtic in Europa League rispettivamente entrambe in trasferta a Vigo con il Celta e a Glasgow contro il Celtic. Tutte partite importantissime se non decisive per l’accesso alla seconda fase.

Champions League: Napoli KO, Juventus OK

Serata a due facce per le italiane in Champions. All’Allianz Stadium la Juventus supera il Pafos 2-0 al termine di una gara molto più complicata del previsto: primo tempo sofferto e giocato in modo davvero opaco dai bianconeri che rischiano grosso su un palo di Anderson complici anche diverse incertezze difensive. Poi la scossa nella ripresa, quando Spalletti cambia modulo, alza Koopmeiners e mette due punte: McKennie sblocca al 67’ con un gran destro sotto la traversa, mentre David chiude i conti al 73’ su un contropiede fulmineo rifinito da Yildiz. Bianconeri che salgono a 9 punti e restano pienamente in corsa per i playoff del nuovo format.

Molto diversa la serata del Napoli, travolto 2-0 dal Benfica di Mourinho in una gara dominata senza attenuanti dai portoghesi. La squadra di Conte soffre sin da subito: Ivanovic e Aursnes divorano due occasioni gigantesche, ma il gol arriva comunque al 20’ con la zampata di Rios.

Nella ripresa, dopo appena quattro minuti, è Barreiro a chiudere i giochi con un colpo di tacco spettacolare sull’assist dello stesso Rios, migliore in campo. Napoli mai realmente pericoloso e fermo a quota 7: la qualificazione ora passa dagli ultimi 180 minuti, tra ottavi diretti e spareggi ancora tutti da giocare ma con la sensazione che giocando così la squadra campione d’Italia rischi concretamente di uscire al primo turno.

Le partite di oggi: Europa League

Celtic-Roma, Celtic Park – Ore 20.45

La Roma vola a Glasgow per una delle trasferte più insidiose dell’intera fase campionato di Europa League. Il Celtic Park, nelle notti europee, tende a trasformarsi in un catino in cui l’intensità è sempre alle stelle e la squadra di Wilfried Nancy, appena insediato, vuole subito dare una sterzata al proprio percorso europeo dopo settimane altalenanti. Gli Hoops arrivano infatti da una sconfitta pesante con gli Hearts of Midlothian in campionato e da un avvio europeo pieno di incertezze: ultimi scampoli della gestione ad interim O’Neill, ricostruzione ancora fragile, ma un ambiente che sa accendersi con nulla.

Da parte sua nemmeno la Roma, quindicesima in classifica UEL, sta attraversando un periodo brillante in Serie A – reduce da due sconfitte consecutive – ma in coppa ha mantenuto un’identità più solida. Gasperini chiede un segnale forte, soprattutto perché l’Europa è diventata uno dei pochi territori in cui la squadra riesce a esprimersi con continuità. Dybala è la stella designata di una partita in cui potrebbe bastare un colpo per spostare l’inerzia, mentre Soulé è atteso a un’altra prova di maturità. Ma la vera incognita sarà la capacità della Roma di resistere alla pressione alta del Celtic, squadra che crea molto ma spreca altrettanto, e che trova in Hatate il vero punto di riferimento tecnico.

Il Celtic in campionato dopo la sconfitta con gli Hearts è solo secondo alle spalle proprio della sorprendente squadra di Edimburgo e con tre punti da recuperare.

Probabili formazioni

Celtic (3-4-2-1) – Schmeichel; Scales, Tierney, Trusty; Tounekti, Hyun-Jun, McGregor, Engels; Nygren, Hatate; Maeda.

Roma (3-4-2-1) – Svilar; Ndicka, Ghilardi, Mancini; Celik, Franca, El Aynaoui, Kone; Soulé, Pellegrini; Dybala.

Arbitro

Arbitro István Kovács (ROU), assistenti Mihai Marica (ROU) e Ferencz Tunyogi (ROU), quarto uomo Szabolcs Kovacs (ROU), VAR Cătălin Popa (ROU), AVAR Jérôme Brisard (FRA).

Dove vederla

Celtic-Roma si gioca alle 21.00 e sarà trasmessa su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252, in streaming su NOW e Sky Go.

Celta Vigo-Bologna, Estadio Bailados – Ore 20.45

Una partita che sa di spareggio anticipato per l’accesso diretto agli ottavi di Europa League. Il Bologna arriva a Vigo con un percorso europeo sorprendente: tante certezze, qualche passo falso in campionato, ma una sensazione generale di crescita costante. La squadra di Italiano ha rallentato negli ultimi due turni di Serie A, ma resta dentro a una stagione fin qui straordinaria, e in Europa ha dato l’impressione di potersela giocare con chiunque, come certificato dal 4-1 al Salisburgo. Vincere al Balaidos significherebbe mettere pressione alle rivali e restare agganciati al treno delle prime otto.

Il Celta, però, arriva alla gara nel momento migliore della propria annata. Il colpo clamoroso al Bernabeu contro il Real Madrid in campionato, ha cambiato il peso specifico della sfida: la squadra di Giráldez è ancora altalenante, ma quando si accende lo fa con qualità e ritmo, trascinata dall’eterno Iago Aspas e da Borja Iglesias, chiamato a un mini tour de force europeo dopo i minuti pesanti contro i blancos. Anche la classifica racconta una situazione sottilissima: 10 punti il Celta, 8 il Bologna, cammini simili, incrociati da una differenza minima di episodi.

Italiano, complice qualche assenza (Immobile, Sulemana, De Silvestri fuori lista UEFA), ridisegna l’attacco affidandosi a Dallinga con Orsolini e Rowe a supporto. E in un clima così, la gestione dei momenti – soprattutto nel primo quarto d’ora, quando il Balaidos di solito spinge fortissimo – sarà decisiva.

Come detto il Celta ha appena vinto sul campo del Real Madrid (2-0) ma è considerevolmente in ritardo nella Liga, solo decimo.

Probabili formazioni

Celta Vigo (3-4-2-1) – Radu; Rodriguez, Starfelt, Alonso; Carreira, Beltran, Moriba, Mingueza; Iago Aspas, Swedberg; Borja Iglesias

Bologna (4-2-3-1) – Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumi, Lykogiannis; Ferguson, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dalling

Arbitro

Arbitro Radu Petrescu (ROU), assistenti Radu Ghinguleac (ROU) e Alexandru Mihai Voda (ROU), quarto uomo Cristian Moldoveanu (ROU), VAR Darren England (ENG), AVAR Marcel Birsan (ROU).

Dove vederla

Celta Vigo-Bologna è in programma alle 21.00 su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 253, streaming su NOW e Sky Go.

Fiorentina-Dinamo Kiev, stadio Artemio Franchi – Ore 18.45

Per la Fiorentina è quasi un ultimo appello. Il tonfo di Reggio Emilia contro il Sassuolo ha aggravato una situazione già complicata, che in Conference League rischia di trasformarsi in un vero disastro. Il tutto complicato da una contestazione molto dura da parte della tifoseria viola e da un’ultima posizione in classifica in un campionato di Serie A ancora senza vittorie per la viola.

Dopo le due vittorie iniziali contro Sigma Olomouc e Rapid Vienna, la Fiorentina ha incassato due sconfitte consecutive contro Mainz e AEK Atene, scivolando fuori dalla zona che garantisce l’accesso diretto alla fase successiva. Vanoli, ancora privo di Gosens, Lamptey e Fazzini, deve ricompattare una squadra emotivamente fragile e in netto affanno dal punto di vista offensivo.

La Dinamo Kiev, dal canto suo, non sta meglio. Sesta in campionato, reduce da una sola vittoria europea (peraltro roboante, il 6-0 allo Zrinjski Mostar) e da una serie di KO consecutivi contro Crystal Palace, Samsunspor e Omonia, la squadra di Kostyuk ha mostrato limiti strutturali evidenti. Ma resta comunque pericolosa nelle transizioni veloci e nella capacità di sfruttare errori avversari, come testimoniano le ultime giornate della Premier ucraina.

La Fiorentina dovrà trovare una partita di controllo, evitando quegli sbandamenti che nelle ultime settimane sono costati caro. In avanti la coppia Dzeko-Piccoli cerca risposte dopo prestazioni troppo discontinue, mentre in mediana Nicolussi Caviglia e Ndour rappresentano la principale novità. La Dinamo è solo sesta in campionato, e ha interrotto una pesante serie di sconfitte consecutive con la vittoria di domenica contro il Kudrivka.

Probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Viti; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Dzeko, Piccoli.

Dinamo Kiev (4-3-3): Neshcheret; Karavaev, Zakharchenko, Thiare, Vivcharenko; Pikhalyonov, Yatsyk, Mihaylenko; Redushko, Ponomarenko, Voloshyn.

Arbitro

Arbitro Miloš Milanović (SRB), assistenti Milan Pašajlić (SRB) e Novak Novaković (SRB), quarto uomo Milan Ilić (SRB), VAR Momčilo Marković (SRB), AVAR Milan Stefanović (SRB).

Dove vederla

Fiorentina-Dinamo Kiev si gioca alle 18.45 e sarà trasmessa su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252, oltre che su NOW e Sky Go.

Champions League, sesta giornata: i risultati

Kairat Almaty–Olympiacos 0-1

73′ Martins

Bayern Monaco–Sporting CP 3-1

54′ Kimmich (aut.), 65′ Gnabry, 69′ Karl, 77′ Tah

Inter–Liverpool 0-1

88′ Szoboszlai (rig.)

Atalanta–Chelsea 2-1

25′ Joao Pedro, 55′ Scamacca, 83′ De Ketelaere

Barcellona–Eintracht Francoforte 2-1

21’ Knauff, 50’ e 53′ Roende

Monaco–Galatasaray 1-0

68′ Balogun

PSV Eindhoven–Atlético Madrid 2-3

10′ Til, 37′ Álvarez, 52′ Hancko, 56′ Sørloth, 85′ Pepi

Tottenham–Slavia Praga 3-0

26′ Zima (aut.), 50′ Kudus (rig.), 79′ Xavi Simons (rig.)

Union Saint-Gilloise–Marsiglia 2-3

5′ Khailaili, 15′ Paixão, 41′ Greenwood, 58′ Greenwood, 71′ Khailaili

Qarabag–Ajax 2-4

10′ Durán, 47′ M. Silva – 39′ Dolberg, 79′ Gloukh, 82′ Gaaei, 90′ Gloukh

Villarreal–Copenaghen 2-3

47′ Comesaña, 56′ Oluwaseyi – 2′ Elyounoussi, 48′ Achouri, 90′ Cornelius

Athletic Bilbao–Paris Saint-Germain 0-0

Bayer Leverkusen–Newcastle United 2-2

13′ Guimarães (aut.), 88′ Grimaldo – 51′ Gordon (rig.), 74′ Miley

Benfica–Napoli 2-0

20′ Ríos, 49′ Barreiro

Borussia Dortmund–Bodø/Glimt 2-2

18′ Brandt, 51′ Brandt – 42′ Aleesami, 75′ Petter Hauge

Bruges–Arsenal 0-3

25′ Madueke, 47′ Madueke, 56′ Martinelli

Juventus–Pafos 2-0

67′ McKennie, 72′ David

Real Madrid–Manchester City 1-2

28′ Rodrygo – 35′ O’Reilly, 43′ Haaland (rig.)

Il programma di oggi

Europa League

18.45 Dinamo Zagabria – Betis

18.45 Ferencvaros – Rangers

18.45 Ludogorets – PAOK

18.45 Midtjylland – Genk

18.45 Nizza – Braga

18.45 Stoccarda – Maccabi Tel Aviv

18.45 Sturm Graz – Stella Rossa

18.45 Utrecht – Nottingham

18.45 Young Boys – Lilla

21.00 Celta Vigo – Bologna

21.00 Celtic – Roma

21.00 FC Porto – Malmo FF

21.00 FCSB – Feyenoord

21.00 Friburgo – Salzburg

21.00 Lione – GA Eagles

21.00 Panathinaikos – Plzen

Conference League

18.45 Breidablik – Shamrock Rovers

18.45 Drita – AZ Alkmaar

18.45 Fiorentina – Dinamo Kyiv

18.45 Hacken – AEK Larnaca

18.45 Jagiellonia – ??? (oscurato dalla pubblicità)

18.45 Shkendija – Slovan Bratislava

18.45 Universitatea Craiova – Sparta Praga

21.00 Aberdeen – Strasburgo

21.00 Hamrun – Shakhtar

21.00 KuPS – Lausanne

21.00 Lech – Magonza

21.00 Lincoln – Sigma Olomouc

21.00 Rakow – Zrinjski

21.00 Rijeka – Celje

21.00 Shelbourne – Crystal Palace

21.00 SK Rapid – Omonia