Coppa del Mondo sci alpino femminile, a Zauchensee discesa accorciata e meteo incerto

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile fa tappa a Zauchensee in un contesto tutt’altro che semplice dal punto di vista meteorologico. L’intensa nevicata ha costretto gli organizzatori a cancellare la seconda prova cronometrata e a ridisegnare la gara di sabato, che si disputerà su un tracciato accorciato, con partenza di riserva. Una soluzione necessaria per garantire la sicurezza delle atlete, ma che rende la discesa ancora più imprevedibile.

Coppa del Mondo, discesa ‘corta’ a Zauchensee

La gara di oggi sarà una vera e propria “discesa sprint”, più corta rispetto al tracciato tradizionale e con un tempo complessivo ridotto di circa 25 secondi. La decisione è maturata dopo l’unica prova disputata giovedì, corsa in condizioni difficili tra neve abbondante e visibilità estremamente limitata. Le previsioni parlano di un miglioramento per la mattinata di gara, ma resta l’incognita legata alla tenuta del fondo e ai riporti fuori linea.

Il supergigante previsto per domenica resta invece in bilico, anche in considerazione di un possibile nuovo peggioramento delle condizioni meteo. In ogni caso, la discesa assegnerà regolarmente i punti per la classifica di specialità, rendendo l’appuntamento di Zauchensee particolarmente pesante in chiave stagionale.

Le favorite e le chiavi tecniche della gara

Con una partenza abbassata, il peso della scorrevolezza e della gestione delle sezioni centrali sarà decisivo. Lindsey Vonn si presenta ancora con il pettorale rosso di leader della specialità, ma la pista accorciata potrebbe livellare i valori e aprire scenari inattesi. Attenzione anche alle austriache, sempre competitive sulle nevi di casa, e a una Kira Weidle-Winkelmann che su tracciati meno lunghi riesce spesso a esprimere il meglio della propria sciata.

Il tracciato ridotto penalizza in parte le specialiste più potenti nella fase iniziale, ma esalta chi sa mantenere velocità e pulizia di linea nelle curve centrali. Proprio per questo, la gara si preannuncia estremamente aperta.

Le azzurre in gara a Zauchensee

L’Italia si presenta con un gruppo numeroso e competitivo. Sofia Goggia resta il riferimento principale, anche se la bergamasca avrebbe probabilmente preferito il tracciato completo. Al suo fianco Laura Pirovano, reduce da un periodo complicato ma sempre solida nelle gare di velocità, e un blocco azzurro che comprende Nicol Delago, Nadia Delago, Elena Curtoni, Roberta Melesi, Sara Allemand, Vicky Bernardi e Sara Thaler.

Per le azzurre l’obiettivo è duplice: fare punti pesanti in classifica e testare soluzioni tecniche in vista del prosieguo della stagione, quando il calendario entrerà nella sua fase decisiva.

Programma e dove vedere la gara in tv

La discesa femminile di Zauchensee è in programma sabato 10 gennaio con partenza alle 11.30. La gara sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2 e su Eurosport, con streaming disponibile su RaiPlay e sulle piattaforme on line di Discovery+.

Classifica discesa

Vonn 240, Aicher 171, Huetter 155, Goggia 142, Weidle 130, Egger 123, Pirovano 117, Puchner 116, Johnson 102, Stuhec 90.

Classifica Generale

Shiffrin 823, Rast 703, Robinson 484, Scheib 460, Goggia 428, Moltzan 422, Aicher 413, Colturi 402, Hector 372, Vonn 350.