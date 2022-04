Nel pieno dell’ultima fase della Serie A, al termine della quale verrà decretata la squadra Campione d’Italia, anche la Coppa Italia si appresta ad entrare nel rush finale.

Martedì 19 e mercoledì 20 aprile 2022, infatti, si giocheranno le semifinali di ritorno della coppa nazionale che, come già sappiamo, da quest’anno (fino alla stagione 2023/24 compresa) viene trasmessa in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity.

Questa sera, andrà in onda il quarto Derby della Madonnina di questa stagione (dopo i due di campionato e il derby d’andata di Coppa Italia) tra Inter e Milan. La semifinale d’andata, giocatasi lo scorso 1° marzo, si è chiusa con un pareggio a reti inviolate. I rossoneri giocheranno questo derby in trasferta e considerando che, in Coppa Italia, vige ancora la regola del gol fuori casa che vale doppio in caso di parità di reti (dalla prossima stagione, non sarà più così), alla squadra di Pioli potrebbe bastare anche un pareggio con gol per accedere alla finale.

Per quanto riguarda la semifinale che si giocherà mercoledì sera, invece, alla Fiorentina servirà un’impresa per poter conquistare la finale di quest’edizione. La semifinale d’andata, infatti, giocatasi al Franchi di Firenze lo scorso 2 marzo, ha visto la Juventus vincere nel recupero grazie ad un pesantissimo autogol di Lorenzo Venuti. Ai viola, quindi, è necessaria una vittoria con almeno due gol di scarto.

Di seguito, trovate tutti i dettagli riguardanti gli orari e i pre e i post-partita condotti da Monica Bertini.

Coppa Italia, semifinali di ritorno su Canale 5: programmazione

Martedì 19 aprile 2022

Inter-Milan

In diretta alle ore 21 su Canale 5

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Inviati: Alessio Conti e Marco Barzaghi

Pre e post-partita condotti da Monica Bertini, con Mino Taveri, Christian Panucci, Riccardo Ferri e Graziano Cesari.

Mercoledì 20 aprile 2022

Juventus-Fiorentina

In diretta alle ore 21 su Canale 5

Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin

Inviati: Fabrizio Ferrero e Gianni Balzarini

Pre e post-partita condotti da Monica Bertini, con Mino Taveri, Stefano Sorrentino, Alessio Tacchinardi e Mauro Bergonzi.