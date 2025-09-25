Coppa Italia, sedicesimi di finale: Genoa-Empoli e Torino-Pisa | Probabili formazioni, diretta TV

È quasi completo il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia che dal prossimo turno vedrà scendere in campo le teste di serie, dalla detentrice – il Bologna – alle prime sette squadre di Serie A sulla base della classifica della scorsa stagione.

Coppa Italia, i risultati

Dopo le qualificazioni di Cagliari, Udinese e Milan, nel rispetto dei pronostici della vigilia, il secondo turno di ieri ha offerto qualche sorpresa. Passa il Parma, ma solo ai rigori contro lo Spezia al termine di una partita faticosa e sofferta per i Ducali che continuano a rinviare l’appuntamento con la prima vittoria stagionale. I 90’ finiscono in parità, 2-2, e dal dischetto sono fatali gli errori di Soleri e Lapadula – autore del gol del pareggio quando il Parma era in inferiorità numerica per l’espulsione di Plicco – che eliminano lo Spezia protagonista, comunque, di una gara volitiva e gagliarda. Parma che agli ottavi, a dicembre, troverà il Bologna, campione in carica.

Va anche peggio al Verona, eliminato ai rigori dal Venezia al termine di una partita povera di contenuti, senza gol e condizionata da pioggia e grandine che hanno costretto il direttore di gara anche a una sospensione momentanea. Verona ancora senza vittorie. Venezia che nel prossimo turno sarà ospite a San Siro dell’Inter.

Facile affermazione del Como che si sbarazza 3-0 del Sassuolo con tre gol nel primo tempo. doppietta di Jesus Rodriguez e rete del raddoppio di Douvikas. Como adesso ospite della Fiorentina, già battuta in campionato pochi giorni fa.

Il programma di oggi

Genoa–Empoli (h 18.30)

Il Genoa di Patrick Vieira ritrova uomini importanti: recuperato Siegrist tra i pali, rientrano in gruppo Cornet e Ostigard (che però potrebbe non essere rischiato dall’inizio). L’obiettivo è chiaro: qualificazione e segnali concreti per proseguire in modo ambizioso la stagione in vista del match contro la Lazio in campionato.

L’Empoli, un punto nelle ultime tre partite in Serie B e reduce dalla pesante sconfitta di Pescara (0-4): tra le curiosità il ritorno a Marassi del nuovo arrivato Flavio Bianchi, cresciuto nelle giovanili rossoblu, e il derby di famiglia tra Franco e Valentin Carboni. Arbitro Federico Dionisi, di L’Aquila, diretta su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

Probabili formazioni

GENOA (4-2-3-1): Sommariva; Sabelli, Marcandalli, Otoa, Martin; Thorsby, Stanciu; Cuenca, Messias, Carboni; Ekuban. Allenatore: Vieira.

EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Guarino, Lovato, F. Carboni; Ilie, Konate, Ghion Elia; Shpendi, Moruzzi; Popov. Allenatore: Pagliuca.

Torino–Pisa (h 21.00)

Il Torino di Marco Baroni vuole rimettersi subito in carreggiata dopo un avvio in campionato per nulla brillante e i molti malumori del pubblico granata che nelle ultime settimane ha vivacemente contestato la società. Quasi certo l’impegno di Zapata dal primo minuto con un paio di inserimenti interessanti anche in termini di test in chiave campionato: candidati a una maglia da titolare Nkounkou e Aboukhlal.

Non sembra improntato al turn over invece il Pisa di Gilardino, che deve fare a meno dello squalificato Calabresi, ed è intenzionato a confermare Moreo con un unico ballottaggio plausibile, quello tra Meister e Nzola. Arbnitra Marco Pezzuto, di Lecce. Diretta in chiaro su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

Probabili formazioni

TORINO (3-4-3): Paleari; Sazonov, Maripan, Masina; Pedersen, Anjorin, Ilic, Nkounkou; Ngonge, Zapata, Aboukhlal. All. Baroni.

PISA (3-4-1-2): Scuffet; Canestrelli, Albiol, Bonfanti; Cuadrado, Marin, Aebischer, Angori; Lorran; Moreo, Meister. All. Gilardino.

Il programma di Coppa Italia

Cagliari-Frosinone 4-1

2’ Gaetano, 36’ Vergani, 37’ Borrelli, 80’ Felici, 85’ Cavuoti

Udinese-Palermo 2-1

41’ Zaniolo, 45’ Miller, 90’+3 Pada

Milan-Lecce 3-0

20’ Gimenez, 51’ Nkunku, 64’ Pulisic

Parma-Spezia 6-5 (rigori, 2-2)

26’ Britschgi, 44’ Aurelio, 45’+1 Pellegrino, 84’ Lapadula

Verona-Venezia 4-3 (rigori, 0-0)

Como-Sassuolo 3-0

2’ Rodriguez, 25’ Douivikas, 41’ Rodriguez

Oggi

ore 18.30 – Genoa-Empoli (Italia 1)

ore 21.00 – Torino-Pisa (Italia 1)

Prossimo Turno

Lazio-Milan

Juventus-Udinese

Napoli-Cagliari

Bologna-Parma

Inter-Venezia

Fiorentina-Como