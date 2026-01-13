Coppa Italia, Roma-Torino: ottavo secco all’Olimpico, in palio i quarti contro l’Inter | Dove vederla in TV e in streaming

Roma e Torino tornano faccia a faccia all’Olimpico per un ottavo di Coppa Italia senza appello: Gasperini in emergenza offensiva, Baroni cerca il colpo esterno.Roma-Torino di Coppa Italia si gioca questa sera alle 21.00 all’Olimpico: arbitro, assenti e squalificati, probabili formazioni dove vederla

Roma e Torino si ritrovano nel giro di pochi giorni – replica in campionato all’Olimpico Grande Torino domenica alle 18 – e il primo incrocio è quello che non ammette repliche: l’ottavo di finale di Coppa Italia. Si gioca questa sera alle ore 21.00 allo Stadio Olimpico, con la formula secca, niente partita di ritorno. La Roma fa il suo esordio nella competizione, mentre il Torino è già passato dai turni precedenti: chi vince va ai quarti e trova l’Inter, chi perde saluta.

Il contesto racconta due squadre con esigenze diverse ma la stessa urgenza. I giallorossi arrivano da un 2-0 in campionato sul Sassuolo che ha garantito morale e continuità, ma Gasperini deve fare i conti con assenze pesanti davanti. I granata, reduci da una sconfitta in Serie A, provano a trasformare la Coppa in un’occasione per ripartire, con l’idea di rimanere compatti e colpire quando si apre lo spazio.

Roma-Torino, la partita e le chiavi tattiche

La Roma di Gasperini, per identità, prova ad alzare il ritmo e a portare uomini nella metà campo avversaria, ma l’emergenza offensiva spinge verso soluzioni più leggere e mobili. L’idea più accreditata è Dybala da riferimento centrale, con Soulé ed El Shaarawy a muoversi alle sue spalle o ai lati, cercando ricezioni tra le linee e combinazioni rapide. Se la Roma riesce a tenere alta la qualità del palleggio, può costringere il Torino a difendere basso e lungo.

Il Torino, invece, ha una strada piuttosto chiara: densità, attenzione nelle coperture e ripartenze. Baroni può scegliere una struttura a tre dietro, con esterni chiamati a lavorare tanto e una coppia davanti in grado di attaccare la profondità. Simeone è il nome che torna naturale pensando ai precedenti e al suo modo di vivere le partite sporche, mentre Adams offre gamba e attacco dello spazio. Molto passerà dalle seconde palle e dalla gestione dei momenti: in una gara secca, un episodio può spostare tutto. In campionato a inizio stagione fu proprio il Torino ai infliggere una pesante delusione alla Roma, 0-1 con un gol di Simeone.

Assenti e squalificati

In casa Roma il tema principale è l’attacco: sono dati infortunati Dovbyk e Ferguson, mentre restano fuori anche Pellegrini e Baldanzi. Da valutare le condizioni complessive di una rosa che nelle ultime settimane ha dovuto convivere con diversi stop. In difesa pesa la squalifica di Mancini, con conseguente ridisegno del terzetto davanti a Svilar.

Nel Torino gli indisponibili segnalati sono Ilic, Pedersen e Schuurs. Non risultano squalificati tra i granata, che possono invece gestire qualche ballottaggio tra porta e reparto difensivo, oltre alle scelte in mediana.

Probabili formazioni

Roma (3-4-2-1) – Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Dybala. Allenatore: Gasperini.

Torino (3-5-2) – Paleari (o Israel); Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Adams, Simeone. Allenatore: Baroni.

Arbitro

Roma-Torino sarà diretta da Kevin Bonacina di Bergamo, con Cipressa e Politi assistenti. Quarto ufficiale Marinelli. Al VAR Mazzoleni, AVAR Paganessi.

Dove vederla

Roma-Torino sarà trasmessa in diretta in chiaro su Italia 1. Streaming gratuito su Mediaset Infinity, con disponibilità anche su Sportmediaset.it. Calcio d’inizio alle 21.00.