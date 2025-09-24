Coppa Italia, dentro o fuori: Parma-Spezia, Verona-Venezia e Como-Sassuolo | Formazioni, dove vederle in TV

Proseguono i match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia dopo i successi di Cagliari, Udinese e Milan, tutti nei 90’. Anche oggi tre partite in programma con le consuete modalità. Tempi regolamentari e in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore di spareggio e senza supplementari. Diretta TV in chiaro sulle reti Mediaset e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Il programma di Coppa Italia di oggi

Parma-Spezia (ore 17.00)

In pratica un Derby, considerando la fortissima connessione tra Parma e La Spezia, lungo l’asse della Cisa. Il Parma di Cuesta vuole trasformare in Coppa il lavoro fin qui poco premiato in campionato: l’unica vittoria stagionale è proprio nel turno precedente, al momento la squadra sta ancora aspettando il primo successo di Serie A, sulla strada verso il vero obiettivo stagionale: che è la salvezza. Quasi certamente maglia da titolare per Djuric e Oristanio.

Lo Spezia di D’Angelo non sta molto meglio: il prologo di questa partita è la brutta sconfitta con la Juve Stabia che ha lasciato le aquile a quota 2 in classifica, senza vittorie e in una posizione per nulla tranquilla. Spezia che dovrebbe proporre nel modulo a due punte Vlahovic e Lapadula con Esposito in fase di sostegno e appoggio.

Arbitra Giuseppe Mucera di Palermo. Chi passa agli ottavi troverà il Bologna, campione in carica e in campo domani nell’esordio di Europa League. Diretta TV su 20.

Probabili formazioni

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Almquist, Ordonez, Keita, Sorensen, Valeri; Djuric, Oristanio. All.: Cuesta.

Spezia (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Hristov, Mateju; Candela, Nagy, Esposito, Kouda, Beruatto; Vlahovic, Lapadula. All.: D’Angelo.

Verona-Venezia (ore 18. 30)

Derby veneto interessante per moltissimi aspetti, non solo geografici e di campanile anche se non si tratta certo del derby veneto più sentito. Sono 87 i precedenti, gli ultimi dei quali lo scorso anno, prima della retrocessione dei lagunari in Serie B: vittoria del Verona 2-1 all’andata, pareggio al ritorno in laguna, scaligeri imbattuti negli ultimi quattro scontri diretti.

Zanetti può allargare le rotazioni dopo i segnali incoraggianti con la Juventus che hanno portato a un ultimo pareggio nell’ultimo turno del campionato. Stroppa ha incassato la prima sconfitta in campionato contro il Cesena (1-2) dopo due pareggi consecutivi e non è un momento particolarmente brillante per una squadra comunque costruita per il salto di categoria.

Il Verona proporrà Orban in attacco. Nel Venezia rientra Duncan, reduce da un turno di squalifica in campionato. Gli ottavi di finale prevedono l’Inter per chi passa il turno: arbitra Andrea Calzavara di Varese. Diretta TV su Italia 1.

Probabili formazioni

Verona (3-5-2): Montipò; Unai Núñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernede, Bradarić; Giovane, Orbán. All.: Zanetti.

Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Korać, Franjic; Hainaut, Doumbia, Duncan, Busio, Bjarkason; Yeboah, Adorante. All.: Stroppa.

Como-Sassuolo (ore 21.00)

Il Como sta vivendo un momento davvero importante e se possibile dopo la vittoria di Firenze l’entusiasmo è ulteriormente cresciuto. Facile immaginare che questa sera al Sinigaglia ci sia aria di festa e di grandi aspettative per quella che è l’unica partita di giornata che coinvolge due squadre di Serie A. Fabregas farà ricorso al turn-over coinvolgendo Douvikas in fase offensiva con Rodriguez a sostegno e qualche altro elemento di novità anche a centrocampo. P

er il Sassuolo la Coppa non è elemento di primaria importanza: ampio turn over in vista del match di domenica all’ora di pranzo contro l’Udinese, importantissima in termini di classifica. Interessante l’abbinamento degli ottavi che prevede la Fiorentina, in un potenziale remake della sfida dell’ultimo turno di campionato per il Como. Arbitra Niccolò Turrini di Firenze. Diretta TV su Italia 1.

Probabili formazioni

Como (4-2-3-1): Vigorito; Vojvoda, Ramon, Kempf, Moreno; Caqueret, Da Cunha; Addai, Baturina, Rodriguez; Douvikas. All.: Fàbregas.

Sassuolo (4-3-3): Turati; Coulibaly, Candé, Romagna, Doig; Thorstvedt, Boloca, Lipani; Pierini, Cheddira, Fadera. All.: Grosso.

Il programma di Coppa Italia

Cagliari-Frosinone 4-1

2’ Gaetano, 36’ Vergani, 37’ Borrelli, 80’ Felici, 85’ Cavuoti

Udinese-Palermo 2-1

41’ Zaniolo, 45’ Miller, 90’+3 Pada

Milan-Lecce 3-0

20’ Gimenez, 51’ Nkunku, 64’ Pulisic

Oggi

ore 17.00 – Parma-Spezia (Canale 20)

ore 18.30 – Verona-Venezia (Italia 1)

ore 21.00 – Como-Sassuolo (Italia 1)

Giovedì 25 settembre

ore 18.30 – Genoa-Empoli (Italia 1)

ore 21.00 – Torino-Pisa (Italia 1)

Prossimo Turno

Lazio-Milan

Juventus-Udinese

Napoli-Cagliari