Coppa Italia, oggi Atalanta-Genoa e Napoli-Cagliari: arbitri, formazioni, ultime notizie, dove vederle in TV

Dopo il 2-0 della Juventus all’Udinese che ha aperto gli ottavi di Coppa Italia, oggi tocca ad Atalanta-Genoa e Napoli-Cagliari: in palio i quarti di finale e alcuni incroci interessanti sulla strada verso la semifinale della competizione

Gli ottavi di finale di Coppa Italia si sono aperti con il successo della Juventus, che all’Allianz Stadium ha battuto l’Udinese 2-0, con un gol di David per chiudere i conti con il rigore trasformato da Locatelli nella ripresa. Una vittoria senza particolari scossoni, che ha proiettato i bianconeri ai quarti e ha confermato la voglia di arrivare fino in fondo nella coppa nazionale.

Ora il tabellone guarda a Bergamo e a Napoli, dove si decide un altro pezzo importante del torneo: la vincente di Atalanta-Genoa sfiderà proprio la Juventus nei quarti, mentre chi uscirà vincente dal Diego Armando Maradona nella sfida tra Napoli e Cagliari avrà davanti la qualificata di Fiorentina-Como. Due sfide secche, niente tempi supplementari: in caso di parità al 90’, si andrà direttamente ai calci di rigore, con la Coppa Italia che entra davvero nella fase calda.

Il programma di Coppa Italia

Atalanta-Genoa, New Balance Arena ore 15.00

Alla New Balance Arena l’Atalanta di Palladino cerca conferme dopo il 2-0 alla Fiorentina e il colpo in Champions, contro un Genoa rivitalizzato dal primo successo firmato De Rossi e da una serie positiva in campionato che si è allungata a quattro risultati utili. In palio c’è il quarto di finale contro la Juventus: gara secca, niente supplementari, si va direttamente ai rigori in caso di parità.

Palladino dovrebbe ricorrere a un turnover ragionato, confermando il 3-4-2-1 ma con diverse seconde linee: Sportiello tra i pali, Kossonou, Djimsiti e Kolasinac in difesa, Bellanova e Zalewski larghi, Ederson e Pasalic in mezzo. Davanti Samardzic e Daniel Maldini sono pronti ad agire alle spalle di Krstovic, riferimento centrale chiamato a sfruttare gli spazi lasciati dal Grifone.

De Rossi risponde con un Genoa che cambia volto senza rinunciare all’identità: in porta Siegrist, linea a tre con Marcandalli, Ostigard e Otoa, Norton-Cuffy e Fini sulle corsie, Frendrup, Stanciu e Masini in mediana. In attacco la coppia giovane Ekhator-Venturino, molto amata dai tifosi e spesso in bella evidenza nelle partite giocate fin qui, pronta a portare freschezza e profondità in un 3-5-2 molto elastico.

Il match in programma oggi pomeriggio è in programma a brevissimo, il 21 dicembre, anche in campionato. Ma si giocherà a Marassi.

Assenti e squalificati

Atalanta ancora senza Scalvini, fermo ai box. Nel Genoa resta indisponibile Messias, che toglie una soluzione di qualità tra le linee.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1) – Sportiello; Kossonou, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Maldini; Krstovic. All. Palladino.

Genoa (3-5-2) – Siegrist; Marcandalli, Ostigard, Otoa; Norton-Cuffy, Frendrup, Stanciu, Masini, Fini; Ekhator, Venturino. All. De Rossi.

Arbitro

Dirige Mario Perri della sezione di Roma, assistenti Imperiale e Giuggioli, quarto uomo Colombo. Al VAR Prontera, AVAR Chiffi.

Dove vederla

Atalanta-Genoa si gioca oggi alle 15.00 alla New Balance Arena di Bergamo. Diretta tv in chiaro su Italia 1 e streaming gratuito su Mediaset Infinity e sito Sportmediaset.

Napoli-Cagliari, stadio Diego Armando Maradona ore 18.00

Al Maradona il Napoli di Conte, reduce dai successi contro Atalanta, Qarabag e Roma, debutta in Coppa Italia contro un Cagliari in crisi di risultati ma determinato a giocarsi la partita secca senza timori. Gli azzurri puntano a cancellare l’uscita agli ottavi della scorsa stagione, i rossoblù cercano una scintilla per svoltare l’annata il cui primo obiettivo resta comunque la salvezza.

Conte resta fedele al 3-4-2-1 ma concede spazio a chi ha giocato meno: Milinkovic-Savic in porta, Beukema, Juan Jesus e Olivera dietro, Mazzocchi e Spinazzola sulle fasce, Vergara ed Elmas in mezzo. Sulla trequarti tocca a Politano e Ambrosino, con Lucca riferimento avanzato in cerca di gol e fiducia.

Pisacane ha meno margine di rotazione ma costruisce un Cagliari solido: Caprile tra i pali, Zappa, Deiola e Luperto in difesa, Palestra e Obert esterni, Liteta, Adopo e Folorunsho a presidiare la mediana. Davanti Esposito e Borrelli formano la coppia d’attacco in un 3-5-2 chiamato a reggere l’urto e ripartire.

Napoli e Cagliari quest’anno si sono già affrontate, sempre al Maradona: vittoria di misura, 1-0, con gol di Anguissa. Gli ultimi due precedenti tra Inter e Venezia risalgono alla scorsa stagionem due vittorie nerazzurre di misura, entrambe per 1-0.

Assenti e squalificati

Nel Napoli out gli infortunati Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Gutierrez, Lukaku e Meret, oltre allo squalificato Marianucci. Nel Cagliari indisponibili Belotti, Mazzitelli, Mina, Rog e Zé Pedro.

Probabili formazioni

Napoli (3-4-2-1) – Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Ambrosino; Lucca. All. Conte.

Cagliari (3-5-2) – Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Liteta, Adopo, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. All. Pisacane.

Arbitro

Napoli-Cagliari sarà diretta da Jean Luca Sacchi di Macerata, con Bercigli e Mastrodonato come assistenti. Quarto uomo La Penna, VAR Camplone, AVAR Sozza.

Dove vederla

Napoli-Cagliari è in programma oggi alle 18.00 al Diego Armando Maradona. Diretta tv in chiaro su Italia 1 e streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.

Inter-Venezia, stadio San Siro ore 21.00

In serata chiude il programma Inter-Venezia a San Siro, primo passo nerazzurro in una Coppa Italia che nella scorsa stagione per i nerazzurri si era fermata in semifinale proprio contro il Milan. La squadra di Chivu, reduce dal colpo in campionato a Pisa dopo i ko con Milan e Atletico Madrid, parte favorita contro l’unica formazione di Serie B rimasta in corsa, un Venezia in grande forma e in piena lotta promozione.

Chivu prepara un ampio turnover restando però fedele al 3-5-2: in porta ci sarà J. Martinez, con Bisseck, De Vrij e Bastoni in difesa. Sulle corsie spazio a Luis Henrique e Carlos Augusto, mentre in mezzo al campo è il momento di Frattesi, Zielinski e Sucic se Barella e Calhanoglu riposeranno. Davanti, riposo per Lautaro Martinez: tocca a Pio Esposito dal 1’, affiancato da Bonny salvo completo recupero, con Thuram alternativa di lusso.

Stroppa si affida a un Venezia coraggioso, sempre con il 3-5-2: Plizzari in porta, Korac, Svoboda e Sverko a comporre il terzetto arretrato, Sagrado e Haps sugli esterni, Busio, Bohinen e Doumbia in mediana. In attacco Adorante e Fila formano la coppia offensiva, con l’ex nerazzurro Stankovic che potrebbe partire dalla panchina.

Assenti e squalificati

Nell’Inter restano indisponibili gli infortunati Darmian, Di Gennaro e Dumfries, nessuno squalificato. Venezia al completo: nessun assente per infortunio o squalifica.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2) – J. Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto; Bonny, Pio Esposito. All. Chivu.

Venezia (3-5-2) – Plizzari; Korac, Svoboda, Sverko; Sagrado, Busio, Bohinen, Doumbia, Haps; Adorante, Fila. All. Stroppa.

Arbitro

Inter-Venezia sarà diretta da una terna designata dall’AIA: al momento della chiusura di questo pezzo le designazioni ufficiali non sono ancora state comunicate.

Dove vederla

Inter-Venezia si gioca mercoledì 3 dicembre alle 21.00 a San Siro. La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Italia 1, con collegamento pregara dalle 20.00, e in streaming gratuito su Mediaset Infinity e sul sito di Sportmediaset.

Il calendario completo degli ottavi di Coppa Italia

Juventus Udinese 2-0

23’ David, 68’ Locatelli su rigore

La vincente di Juventus–Udinese affronterà ai quarti la vincente della sfida tra Atalanta e Genoa.

Mercoledì 03.12

• Atalanta–Genoa, ore 15.00 – vincente contro la Juventus

• Napoli–Cagliari, ore 18.00 – vincente contro la vincente di Fiorentina-Como

• Inter–Venezia, ore 21.00 – vincente contro la vincente di Roma Torino

Mercoledì 04.12

• Bologna–Parma, ore 18.00

• Lazio–Milan, ore 21.00

Lunedì 13.01.2026

• Roma–Torino, ore 21.00

Lunedì 27.01.2026

• Fiorentina–Como, ore 21.00