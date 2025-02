Il programma dei primi due quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024-25 che andranno in onda in chiaro su Mediaset.

Martedì 4 e mercoledì 5 febbraio, sulle reti Mediaset, andranno in onda le prime due partite dei quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025.

Se il quadro degli ottavi di finale ha offerto il big-match tra Lazio e Napoli, con l’eliminazione dell’attuale capolista in campionato, i quarti di finale, invece, offriranno lo scontro incrociato Roma/Milano con Milan-Roma e Inter-Lazio (con le vincenti delle due partite che si incontreranno alle semifinali), la partita tra le due squadre rivelazione delle ultime stagioni, Atalanta-Bologna, e il match tra Juventus ed Empoli che si sono incontrate giusto qualche giorno fa in campionato (4-1 per i bianconeri).

Questa settimana, si giocheranno Atalanta-Bologna e Milan-Roma. Sia gli orobici che i felsinei hanno avuto vita facile agli ottavi, eliminando a suon di gol rispettivamente Cesena (6-1) e Monza (4-0). Milan e Roma, invece, tra le squadre più attive nella sessione di calciomercato invernale che si sta per chiudere, agli ottavi di finale hanno eliminato due compagini di B, rispettivamente Sassuolo e Sampdoria, anche loro con risultati ampiamente convincenti (rispettivamente 6-1 e 4-1).

Anche i quarti di finale, come gli ottavi, si giocheranno in un match unico ad eliminazione diretta.

Di seguito, trovate la programmazione tv completa.

Coppa Italia: diretta, dove vederla

Le prime due partite valevoli per i quarti di finale di Coppa Italia saranno trasmesse, in esclusiva e in chiaro, su Italia 1 e su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity e sul sito ufficiale di SportMediaset.

I pre e i post-partita saranno condotti da Monica Bertini.

Atalanta-Bologna, Coppa Italia

Atalanta-Bologna

ore 21

Italia 1

Telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero

A seguire, su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini, con Massimo Mauro, Giuseppe Incocciati, Franco Ordine e Andrea De Marco.

Milan-Roma, Coppa Italia

Milan-Roma

ore 21

Canale 5

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

A seguire, su Canale 5, studio condotto da Monica Bertini, con Cristian Panucci, Alessandro Matri, Sandro Sabatini e Graziano Cesari.