Il programma dei restanti due quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024-25 che andranno in onda in chiaro su Canale 5.

Martedì 25 e mercoledì 26 febbraio, in prima serata su Canale 5, andranno in onda le due partite che completeranno il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025.

Le prime due squadre qualificate alle semifinali sono il Milan, che ha battuto la Roma ai quarti con il risultato di 3-1, e il Bologna, che con il colpaccio a Bergamo contro l’Atalanta per 1-0 si è garantita il passaggio al turno successivo dove incontrerà la vincente tra Juventus ed Empoli. I rossoneri, invece, incontreranno la vincente tra Inter e Lazio.

Alle semifinali, quindi, c’è la possibilità di assistere ad altri due derby della Madonnina, dopo le due stracittadine di campionato e il derby della finale di Supercoppa Italiana. Per quanto riguarda questa stagione, il bilancio è a favore del Milan con due vittorie e un pareggio.

La sfida tra Juve ed Empoli, invece, vede chiaramente favorita la squadra di Thiago Motta, considerando anche che i toscani sono in piena zona retrocessione e reduci da quattro sconfitte consecutive in campionato. Anche nell’eventuale semifinale, la Juventus sarebbe la favorita nella doppia sfida che metterà in palio la finale dell’Olimpico di Roma.

Ricordiamo, infine, che i quarti di finale si giocano in un match unico ad eliminazione diretta.

Di seguito, trovate la programmazione tv completa.

Coppa Italia: diretta, dove vederla

Le restanti due partite valevoli per i quarti di finale di Coppa Italia saranno trasmesse, in esclusiva e in chiaro, su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity e sul sito ufficiale di SportMediaset.

I pre e i post-partita saranno condotti da Monica Bertini.

Inter-Lazio, Coppa Italia

Inter-Lazio

ore 21.00

Canale 5

Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin

A seguire, studio condotto da Monica Bertini, con Massimo Mauro, Andrea Ranocchia, Mino Taveri e Graziano Cesari.

Juventus-Empoli, Coppa Italia

Juventus-Empoli

ore 21

Canale 5

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

A seguire, studio condotto da Monica Bertini, con Alessio Tacchinardi, Stefano Sorrentino, Ivan Zazzaroni e Andrea De Marco.