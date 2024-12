Il programma degli altri quattro ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024-25 che andranno in onda in chiaro su Mediaset.

Dal 17 al 19 dicembre 2024, sulle reti Mediaset, andranno in onda le restanti quattro partite degli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2024-2025.

In questa fase della coppa nazionale, come ricordiamo, sono entrate in gioco le otto teste di serie, ossia le prime otto classificate nello scorso campionato di Serie A, già qualificate di diritto agli ottavi. In questa tre giorni, debutteranno in Coppa Italia Juventus, Atalanta, Roma e Inter.

Gli altri club di Serie A arrivati a questo punto della competizione sono il Cagliari (avversario dei bianconeri) e l’Udinese (che giocherà contro i nerazzurri). I club di Serie B, Cesena e Sampdoria, invece, giocheranno rispettivamente in casa di Atalanta e Roma.

Le prime quattro squadre qualificate ai quarti di finale sono Bologna (che affronterà la vincente tra Atalanta e Cesena), Milan (che giocherà contro la vincente tra Roma e Samp), Empoli (che affronterà la vincente tra Juventus e Cagliari) e Lazio (che giocherà contro la vincente tra Inter e Udinese).

Ricordiamo che gli ottavi di finale si svolgono in gara unica. In caso di parità dopo il novantesimo minuto, si va direttamente ai rigori.

Di seguito, trovate la programmazione tv completa.

Coppa Italia: diretta tv

Le partite che completeranno il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia saranno trasmesse, in esclusiva e in chiaro, su Canale 5 e Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity e sul sito ufficiale di SportMediaset.

I pre e i post-partita saranno condotti da Monica Bertini.

Coppa Italia 2024-25: partite 17 dicembre

Juventus-Cagliari

ore 21

Canale 5

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Studio condotto da Monica Bertini, con Ivan Zazzaroni, Alessio Tacchinardi, Massimo Mauro e Graziano Cesari.

Coppa Italia 2024-25: partite 18 dicembre

Atalanta-Cesena

ore 18.30

Italia 1

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Roma-Sampdoria

ore 21

Italia 1

Telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

Studio condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Cristian Panucci, Stefano Sorrentino e Andrea De Marco.

Coppa Italia 2024-25: partite 19 dicembre

Inter-Udinese

ore 21

Italia 1

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Studio condotto da Monica Bertini e con Sandro Sabatini, Andrea Ranocchia, Alessio Tacchinardi e Graziano Cesari.