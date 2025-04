Il programma dell’andata delle semifinali di Coppa Italia Frecciarossa 2024-25 che andranno in onda in chiaro su Canale 5.

Questa settimana, torna la Coppa Italia Frecciarossa 2024-2025 con il primo atto delle due semifinali che sanciranno le due finaliste di quest’edizione della coppa nazionale. Entrambe le partite andranno in onda su Canale 5, in prima serata, martedì 1° e mercoledì 2 aprile.

La prima semifinale in ordine di tempo vedrà protagoniste l’Empoli, squadra rivelazione del torneo, e il Bologna, in piena zona Champions League per quanto riguarda il campionato. I toscani, che giocheranno in casa la partita di andata, sono arrivati in semifinale dopo aver eliminato a sorpresa, ai calci di rigore, la Juventus all’Allianz Stadium di Torino. Vittoria prestigiosa, ai quarti, anche per il Bologna che, invece, ha eliminato in trasferta l’Atalanta.

Mercoledì 2 aprile, invece, sarà il giorno del quarto derby della Madonnina di questa stagione, dopo i due di campionato e il derby visto in finale di Supercoppa Italiana. Il Milan, nono in classifica in Serie A, vuole salvare la stagione, puntando tutto sulla Coppa Italia che garantirebbe anche un accesso sicuro in Europa. L’Inter, invece, non intende trascurare l’impegno in coppa nazionale: con il primo posto in Serie A e la qualificazione ai quarti di Champions, i nerazzurri stanno accarezzando nuovamente il sogno Triplete, dopo quello del 2010.

Di seguito, trovate la programmazione tv completa dell’andata delle semifinali.

Coppa Italia: diretta, dove vederla

Le partite valevoli per l’andata delle semifinali di Coppa Italia saranno trasmesse, in esclusiva e in chiaro, su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity e sul sito ufficiale di SportMediaset.

I pre e i post-partita saranno condotti da Monica Bertini.

Empoli-Bologna, Coppa Italia

Empoli-Bologna

ore 21

Canale 5

Telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

Inviati: Monica Vanali e Daniele Miceli

A seguire, studio condotto da Monica Bertini, con Alessio Tacchinardi, Massimo Mauro, Franco Ordine e Andrea De Marco.

Milan-Inter, Coppa Italia

Milan-Inter

ore 21

Canale 5

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Inviati: Angiolo Radice e Claudio Raimondi

A seguire, studio condotto da Monica Bertini, con Cristian Panucci, Andrea Ranocchia, Stefano Sorrentino, Mino Taveri e Graziano Cesari.