Anche quest’estate, torna l’appuntamento televisivo calcistico con i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa sulle reti Mediaset, quattro giorni di partite che andranno in onda su Italia 1 e sul canale 20 da venerdì 11 a lunedì 14 agosto 2023.

Dopo il turno preliminare, con quattro partite giocatesi il 5 e il 6 agosto (Cesena, Catanzaro, Reggiana e Feralpisalò, le squadre qualificate), la coppa nazionale entra nel vivo con i 32esimi, sedici partite (quattro al giorno) che vedranno impegnate 12 squadre di Serie A, 15 squadre di B e una di C.

Le partite saranno ad eliminazione diretta, senza andata e ritorno: in caso di pareggio al novantesimo minuto, la squadra vincitrice verrà decisa ai tempi supplementari e agli eventuali rigori.

Di seguito, il calendario completo dei trentaduesimi di Coppa Italia, con canali, orari e telecronisti.

Dove vedere le partite di Coppa Italia?

Tutte le partite dei trentaduesimi saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset, divise equamente tra Italia 1 e 20, e in streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

I pre e i post-partita, Coppa Italia Live, saranno condotti da Monica Bertini.

Coppa Italia 2023-2024: partite oggi 11 agosto

Frosinone-Pisa

ore 17.45

canale 20

Telecronaca Giampiero Foglia Manzillo

Udinese-Catanzaro

ore 18.00

Italia 1

Telecronaca Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Genoa-Modena

ore 21.00

canale 20

Telecronaca Fabrizio Ferrero

Bologna-Cesena

ore 21.15

Italia 1

Telecronaca Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini, con Franco Ordine, Ciccio Graziani, Massimo Paganin, Daniele Miceli e Graziano Cesari.

Coppa Italia 2023-2024: partite oggi 12 agosto

Empoli-Cittadella

ore 17.45

canale 20

Telecronaca Raffaele Pappadà

Bari-Parma

ore 18.00

Italia 1

Telecronaca Fabrizio Ferrero e Andrea Agostinelli

Hellas Verona-Ascoli

ore 21.00

canale 20

Telecronaca Federico Mastria

Cagliari-Palermo

ore 21.15

Italia 1

Telecronaca Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini, con Mino Taveri, Stefano Sorrentino, Simone Tiribocchi, Daniele Miceli e Graziano Cesari.

Coppa Italia 2023-2024: partite oggi 13 agosto

Salernitana-Ternana

ore 17.45

canale 20

Telecronaca Giampiero Foglia Manzillo

Cosenza-Sassuolo

ore 18.00

Italia1

Telecronaca Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

Lecce-Como

ore 21.00

canale 20

Telecronaca Roberto Ciarapica

Monza-Reggiana

ore 21.15

Italia 1

Telecronaca Massimo Callegari e Roberto Cravero

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini, con Ivan Zazzaroni, Stefan Sorrentino, Giuseppe Incocciati, Daniele Miceli e Graziano Cesari.

Coppa Italia 2023-2024: partite oggi 14 agosto

Cremonese-Crotone

ore 17.45

canale 20

Telecronaca Raffaele Pappadà

Sampdoria-Sudtirol

ore 18.00

Italia 1

Telecronaca Roberto Ciarapica e Giancarlo Camolese

Spezia-Venezia

ore 21.00

canale 20

Telecronaca Federico Mastria

Torino-Feralpisalò

ore 21.15

Italia 1

Telecronaca Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini, con Mino Taveri, Stefano Sorrentino, Fabrizio Ravanelli, Daniele Miceli e Graziano Cesari.