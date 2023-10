Il programma completo dei sedicesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2023-2024 che andranno in onda in chiaro su Mediaset.

Il Ponte di Ognissanti, calcisticamente parlando, vedrà il ritorno della Coppa Italia Frecciarossa 2023-2024, con i sedicesimi di finale, otto partite ad eliminazione diretta che sanciranno le otto squadre che si qualificheranno agli ottavi di finale.

I sedicesimi, quindi, rappresentano l’ultimo turno prima dell’inizio della fase a finale di quest’edizione della coppa nazionale che vedrà l’ingresso di Inter, Fiorentina, Atalanta, Milan, Lazio, Roma, Juventus e Napoli, le teste di serie che hanno chiuso lo scorso campionato di Serie A ai primi otto posti e che, di conseguenza, sono già qualificate agli ottavi.

Di seguito, trovate il calendario completo dei sedicesimi di Coppa Italia (che verranno trasmessi in chiaro su Mediaset), con canali, orari e telecronisti.

Ricordiamo che Mediaset trasmetterà in chiaro le partite di Coppa Italia e di Supercoppa Italiana fino alla stagione 2026-2027.

Dove vedere le partite di Coppa Italia?

Tutte le partite dei sedicesimi andranno in onda in diretta, in esclusiva in chiaro, sulle reti Mediaset, sette partite su Italia 1 e una partita sul canale 20, e in streaming su Mediaset Infinity e sul sito sportmediaset.it.

I pre e i post-partita, Coppa Italia Live, saranno condotti da Monica Bertini, con Mino Taveri, Franco Ordine, Stefano Sorrentino e Andrea De Marco (il 31 ottobre), con Mino Taveri, Fabrizio Ravanelli, Giuseppe Incocciati e Graziano Cesari (il 1° novembre) e con Sandro Sabatini, Ciccio Graziani, Stefano Sorrentino e Graziano Cesari (il 2 novembre).

Coppa Italia 2023-2024: partite oggi 31 ottobre

Cremonese-Cittadella

ore 15.00 su Italia 1

telecronaca: Federico Mastria e Giancarlo Camolese

Salernitana-Sampdoria

ore 18.00 su Italia 1

telecronaca: Simone Malagutti e Massimo Paganin

Bologna-Hellas Verona

ore 21.00 sul 20

telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero

Coppa Italia 2023-2024: partite oggi 1° novembre

Genoa-Reggiana

ore 15.00 su Italia 1

telecronaca: Fabrizio Ferrero e Andrea Agostinelli

Lecce-Parma

ore 18.00 su Italia 1

telecronaca: Roberto Ciarapica e Simone Tiribocchi

Udinese-Cagliari

ore 21.00 su Italia 1

telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Coppa Italia 2023-2024: partite oggi 2 novembre

Sassuolo-Spezia

ore 18.00 su Italia 1

telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Torino-Frosinone

ore 21.00 su Italia 1

telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi