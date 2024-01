Tutte le partite dei quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2023-2024 andranno in onda in chiaro sulle reti Mediaset.

Dopo aver assistito agli ottavi di finale, la Coppa Italia Frecciarossa 2023-2024 procede senza sosta con i quarti di finale che si giocheranno, in gara unica, dal 9 all’11 gennaio e che andranno in onda in chiaro su Canale 5 e Italia 1. Com’è già noto, Mediaset detiene i diritti della coppa nazionale, in esclusiva assoluta, fino al 2027.

Si comincerà il 9 gennaio, con la partita che vedrà contrapposte le due sorprese di questo campionato, la Fiorentina, che ha chiuso il girone di andata in zona Champions, e il Bologna, che, a metà campionato, si ritrova in una sorprendente quinta posizione. La partita si giocherà allo Stadio Artemio Franchi di Firenze e andrà in onda in prima serata su Canale 5.

Il 10 gennaio, invece, nel pomeriggio di Italia 1, si giocherà il ventunesimo derby capitolino di Coppa Italia, ovviamente tra Lazio e Roma. In prima serata su Canale 5, invece, partita molto impegnativa per il Milan che giocherà a San Siro contro l’Atalanta.

I quarti di finale si chiuderanno con la Juventus che ha, sulla carta, l’impegno più semplice. I bianconeri, infatti, all’Allianz Stadium di Torino, ospiteranno il Frosinone.

Di seguito, trovate tutti i dettagli. I match saranno visibili anche in streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it.

Coppa Italia: dove vederla

Coppa Italia: partite oggi 9 gennaio

Fiorentina-Bologna

In diretta alle ore 21 su Canale 5

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

A seguire, su Canale 5, studio condotto da Monica Bertini e con Sandro Sabatini, Ciccio Graziani, Stefano Sorrentino e Andrea De Marco.

Coppa Italia: partite oggi 10 gennaio

Lazio-Roma

In diretta alle ore 18 su Italia 1

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Milan-Atalanta

In diretta alle ore 21 su Canale 5

Telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero

Dopo entrambe le partite, sia su Italia 1 che su Canale 5, studio condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Filippo Galli, Massimo Mauro e Graziano Cesari.

Coppa Italia: partite oggi 11 gennaio

Juventus-Frosinone

In diretta alle ore 21 su Italia 1

Telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

Studi pre e post-partita, su Italia 1, condotti da Monica Bertini e con Ivan Zazzaroni, Fabrizio Ravanelli, Stefano Sorrentino e Graziano Cesari.