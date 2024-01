Le ultime quattro partite degli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2023-2024 andranno in onda in chiaro su Mediaset.

L’anno nuovo, per quanto riguarda il calcio italiano, riparte con le restanti quattro partite degli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2023-2024, che andranno in onda in chiaro su Mediaset (Canale 5 e Italia 1) dal 2 al 4 gennaio.

In questi tre giorni, debutteranno in quest’edizione della coppa nazionale, altri quattro top club di Serie A: Milan, Atalanta, Roma e Juventus.

I rossoneri, l’anno scorso eliminati agli ottavi dal Torino, saranno i primi a scendere in campo (il 2 gennaio) e affronteranno in casa, a San Siro, il Cagliari di Claudio Ranieri.

Il 3 gennaio, invece, sarà la volta di Atalanta e Roma che giocheranno rispettivamente contro Sassuolo e Cremonese. Da ricordare, la clamorosa eliminazione dei giallorossi ai quarti, nella scorsa edizione, proprio ad opera dei grigiorossi, che quest’anno militano in Serie B.

Il 4 gennaio, infine, scenderà in campo la Juventus che affronterà in casa la Salernitana allenata da Filippo Inzaghi.

Le squadre già qualificate ai quarti sono Lazio, Fiorentina, Frosinone e Bologna.

Di seguito, trovate la programmazione nel dettaglio riguardante le ultime quattro partite degli ottavi di finale. I match saranno visibili anche in streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it.

Coppa Italia, partite: dove vederle

Coppa Italia: oggi 2 gennaio

Milan-Cagliari

In diretta alle ore 21 su Canale 5

Telecronaca Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Studio condotto da Monica Bertini e con Sandro Sabatini, Christian Panucci, Franco Ordine e Graziano Cesari.

Coppa Italia: oggi 3 gennaio

Atalanta-Sassuolo

In diretta alle ore 18 su Italia 1

Telecronaca Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese

Roma-Cremonese

In diretta alle ore 21 su Canale 5

Telecronaca Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

Studio condotto da Monica Bertini e con Ivan Zazzaroni, Stefano Sorrentino, Ciccio Graziani e Andrea De Marco.

Coppa Italia: oggi 4 gennaio

Juventus-Salernitana

In diretta alle ore 21 su Canale 5

Telecronaca Massimo Callegari e Massimo Paganin

Studio condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Fabrizio Ravanelli, Massimo Mauro e Graziano Cesari.