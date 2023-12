La terza e la quarta partita degli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2023-2024 andranno in onda in chiaro su Mediaset.

Archiviate le coppe europee (almeno per un po’ di tempo), questa settimana torna la Coppa Italia Frecciarossa 2023-2024 con altre due partite degli ottavi di finale che andranno in onda entrambe, in prima serata, su Canale 5, martedì 19 e mercoledì 20 dicembre.

Questa settimana, debutteranno in quest’edizione del torneo altri due top club di Serie A, i Campioni d’Italia in carica del Napoli e l’Inter, capolista del campionato di Serie A in corso.

Martedì 19 dicembre, i partenopei affronteranno, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il Frosinone. Nei turni precedenti, i ciociari hanno eliminato il Pisa ai trentaduesimi e il Torino ai sedicesimi.

Mercoledì 20 dicembre, invece, andrà in scena quello che possiamo considerare un vero e proprio big-match. L’avversaria dei nerazzurri, infatti, sarà il Bologna rivelazione di questo campionato che, al momento, occupa la quarta posizione in classifica ed è in piena zona Champions League. Nei turni precedenti, i felsinei hanno eliminato il Cesena ai trentaduesimi e il Verona ai sedicesimi.

Ricordiamo anche i risultati dei primi due ottavi di finale che si sono giocati due settimane fa. La Fiorentina ha eliminato a fatica il Parma, vincendo solamente ai calci di rigore dopo i tempi supplementari (6-3, il risultato finale). È bastato un gol, invece, alla Lazio per eliminare il Genoa e accedere ai quarti.

Proprio la Fiorentina sarà l’avversaria ai quarti della vincente tra Inter e Bologna.

Di seguito, trovate la programmazione nel dettaglio riguardante la terza e la quarta partita degli ottavi di finale. Ricordiamo che le partite, oltre che in diretta televisiva, saranno visibili in streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it.

Coppa Italia, partite: dove vederle

Coppa Italia: oggi 19 dicembre

Napoli-Frosinone

In diretta alle ore 21 su Canale 5

Telecronaca Massimo Callegari e Massimo Paganin

Studio condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Massimo Mauro, Stefano Sorrentino e Andrea De Marco.

Coppa Italia: oggi 20 dicembre

Inter-Bologna

In diretta alle ore 21 su Canale 5

Telecronaca Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

Studio condotto da Monica Bertini e con Sandro Sabatini, Massimo Mauro, Fabrizio Biasin e Graziano Cesari.