Italia in finale di Coppa Davis, a 25 anni dalla sua ultima volta, si gioca oggi – domenica 26 novembre 2023 – l’opportunità di conquistare il trofeo dopo la storica vittoria del 1976. Una domenica particolare, quindi, per il tennis azzurro che ha festeggiato ieri la vittoria contro la Serbia – anche grazie al singolo che ha visto Jannik Sinner battere Novak Djokovic per la seconda volta in 11 giorni – e che si prepara ad affrontare l’Australia nell’ultimo ciclo di match che potrebbe valere la vittoria della Coppa Davis dopo il secondo posto conquistato nel 1998 contro la Svezia.

La vittoria si assegna al meglio dei due match, ma ovviamente i giocatori sono già pronti all’eventualità dei tre match per decidere la squadra vincitrice. Salvo variazioni dell’ultimo minuto, questo è il ruolino di marcia: il primo singolo, in campo alle 16, vede Matteo Arnaldi vs Alexei Popyrin; a seguire, tra le 18 e le 19 il secondo singolo tra Jannik Sinner e Alex de Minaur, mentre l’eventuale doppio di spareggio, che dovrebbe iniziare non prima delle 21, vedrà in campo Sinner/Sonego vs Purcell/Ebden.

Di seguito, tutte le informazioni su come seguire i match di Italia-Australia in tv.

Italia-Australia: finale Coppa Davis 2023 in tv

La sfida tra Italia e Australia per la finale di Coppa Davis 2023 sarà visibile sulla Rai e su Sky.

Per quanto riguarda la Rai, tutti i match di Italia-Australia vanno in onda su Rai 2 a partire dalle 15.45, con il primo singolo fissato alle 16. Il Tg2 andrà in onda intorno alle 18.00 nella pausa tra primo e secondo singolare. I match saranno visibili in streaming anche su RaiPlay. Là dove dovesse essere necessario il doppio, la programmazione di rete dovrebbe essere ulteriormente modificata. Come specifica il sempre preciso Pino Frisoli, la telecronaca sarà a cura di Marco Fiocchetti, con il commento tecnico di Paolo Canè. In studio, invece, con Tommaso Mecarozzi, ci saranno Rita Grande e Omar Camporese. Gli interventi da bordo campo e le interviste saranno a cura di Umberto Martini.

Appuntamento a partire dalle 16 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW,

Italia-Australia andrà in onda anche su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, e sarà visibile anche in streaming su NOW, a partire dalle ore 16.

A introdurre il match, dalle 15:30, va in onda Studio Coppa Davis, l’approfondimento con Eleonora Cottarelli e Paolo Lorenzi.