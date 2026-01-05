Oggi terzo doppio appuntamento con gli ottavi di finale della Coppa d’Africa: in campo Egitto e Nigeria, tra le favorite d’obbligo per il trofeo. Orari, programmazione e dove vedere le partite

Coppa d’Africa, ottavi di finale: Egitto-Benin e Nigeria-Mozambico oggi in TV | I programma e la situazione

La Coppa d’Africa è al suo terzo capitolo degli ottavi di finale. Dopo le emozioni della fase a gironi, la competizione continentale si sposta nella fase a eliminazione diretta, dove ogni partita diventa decisiva e non sono ammessi errori. Oggi, lunedì 5 gennaio 2026, il programma prevede due sfide molto attese con protagoniste alcune delle nazionali più blasonate del torneo.

In campo l’Egitto di Mohamed Salah, che cerca la conferma dopo un’ottima fase a gironi, e la Nigeria di Victor Osimhen e Ademola Lookman, tra le grandi favorite per la vittoria finale. Due match che promettono spettacolo e che metteranno in palio i pass per i quarti di finale, dove la tensione e l’intensità saliranno ulteriormente.

Coppa d’Africa, i risultati di ieri: Marocco e Camerun ai quarti

La giornata di ieri ha regalato le prime due qualificate ai quarti di finale della Coppa d’Africa. Il Marocco ha superato 1-0 la Tanzania grazie a una rete nella ripresa dell’ex Milan Brahim Diaz, che al 64′ ha sbloccato una partita dominata dai Leoni dell’Atlante. Gli uomini di Regragui, con il romanista El Aynaoui in campo per tutti i 90 minuti, hanno controllato il match creando numerose occasioni, con una rete annullata a Saibari nel primo tempo e diverse chance sprecate da El Kaabi.

Più combattuta invece la sfida tra Sudafrica e Camerun, vinta 2-1 dai Leoni Indomabili e giocata sotto una pioggia a tratti molto insistente. Tchamadeu ha portato in vantaggio il Camerun al 34′ su assist di Kotto, mentre Kofanè ha raddoppiato a inizio ripresa servito da Nagida. Nel finale Makgopa ha riaperto i giochi per il Sudafrica, ma nonostante l’assalto conclusivo dei Bafana Bafana la formazione camerunense ha resistito conquistando il pass per i quarti. Due risultati sostanzialmente giusti che disegnano un lotto interessante dei quarti di finale visto che proprio Marocco e Camerun si affronteranno nel prossimo turno in quello che si preannuncia come uno dei match più equilibrati e spettacolari.

Egitto-Benin, Stade Agrar (Agadir) – ore 17.00

L’Egitto di Hossam Hassan si presenta a questo ottavo di finale con tutte le credenziali per proseguire la propria corsa verso il titolo. I Faraoni hanno dominato il Gruppo B chiudendo al primo posto con un percorso praticamente perfetto: due vittorie nelle prime due giornate contro Zimbabwe e Ghana, tre gol segnati e uno solo subito. Nell’ultima partita del girone è arrivato lo 0-0 contro l’Angola, risultato che ha permesso comunque alla squadra di mantenere la porta inviolata e di presentarsi agli ottavi con grande fiducia.

Il tridente offensivo sarà il punto di forza dell’Egitto: Mohamed Salah e Mahmoud Trezeguet agiranno sulle fasce a supporto del centravanti Omar Marmoush, stella del Francoforte e uno dei giocatori più in forma della competizione. La qualità tecnica dei Faraoni è nettamente superiore e il ruolo di favoriti appare più che meritato.

Il Benin di Gernot Rohr, invece, si presenta con la consapevolezza di avere ben poco da perdere. La nazionale dell’Africa occidentale si è qualificata agli ottavi come seconda migliore terza classificata del torneo, chiudendo il Girone D con 3 punti frutto di una vittoria e due sconfitte. Un percorso complicato in un raggruppamento difficilissimo con Costa d’Avorio, Camerun e Gabon, ma il successo proprio contro i gabonesi ha regalato una storica qualificazione.

I Mambas scenderanno in campo con il 4-2-3-1, con Aiyegun, Dodo e Olaitan alle spalle dell’unica punta Mounié. La sfida appare proibitiva sulla carta, ma nelle competizioni a eliminazione diretta gli episodi possono sempre fare la differenza e il Benin proverà a giocarsi tutte le proprie carte per scrivere una pagina indimenticabile della propria storia calcistica.

Nigeria-Mozambico, Complex Sportif de Fes (Fes) – ore 20.00

La Nigeria si presenta a questo ottavo di finale con lo status di una delle grandi favorite per la vittoria finale della Coppa d’Africa. Le Super Eagles hanno impressionato nella fase a gironi realizzando un percorso netto: tre vittorie in altrettante partite, ben otto gol segnati e una difesa sempre attenta. Un rendimento frutto dell’enorme qualità tecnica a disposizione del ct Eric Tchelle, che può schierare alcuni dei migliori giocatori del continente.

In attacco brillano le stelle di Ademola Lookman, straordinario protagonista con l’Atalanta e trascinatore della nazionale, e Victor Osimhen, bomber del Galatasaray ed ex Napoli, vero e proprio punto di riferimento offensivo delle Super Eagles. A completare il reparto avanzato ci sarà Kelechi Iheanacho, mentre a centrocampo la regia sarà affidata all’esperienza di Alex Iwobi e Wilfred Ndidi.

Sul fronte opposto, il Mozambico arriva a questo appuntamento con grande entusiasmo ma consapevole della difficoltà dell’impresa. I Mambas si sono qualificati agli ottavi come una delle migliori terze classificate, chiudendo un girone proibitivo con Costa d’Avorio, Camerun e Gabon. La vittoria proprio contro il Gabon nell’ultima giornata ha regalato una qualificazione storica e ha permesso alla nazionale sudafricana di continuare a sognare.

Il ct Chiquinho Conde schiererà un 4-2-3-1 con Catamo, Domingues e Gildo a supporto dell’unica punta Ratifo. La sfida sulla carta appare molto sbilanciata: la Nigeria non ha mai perso contro il Mozambico nella propria storia, vincendo gli ultimi quattro precedenti con un punteggio complessivo di 11-4. Tuttavia, come insegnano sempre le competizioni a eliminazione diretta, le sorprese possono essere sempre dietro l’angolo e i Mambas proveranno a sovvertire ogni pronostico.

Dove vedere Egitto-Benin e Nigeria-Mozambico in TV

Entrambe le partite degli ottavi di finale della Coppa d’Africa saranno trasmesse in diretta e in chiaro su Sportitalia, visibile sul canale 60 del digitale terrestre. La prima sfida, Egitto-Benin, prenderà il via alle ore 17.00, mentre Nigeria-Mozambico calcio d’inizio alle 20.00.

Per chi preferisce lo streaming online, sarà possibile seguire le partite anche attraverso il sito ufficiale e l’app di Sportitalia, disponibile gratuitamente per smartphone, tablet, Smart TV e PC. Non sono previste trasmissioni su altre piattaforme a pagamento per questi match della Coppa d’Africa.

Il calendario completo degli ottavi di finale

Senegal-Sudan 3-1

Abdallah 6′ (aut.), Gueye 29′, Gueye 45+3′, Mbaye 77′

Mali-Tunisia 1-1 (4-3 dopo i calci di rigore)

Belhadj 23′, Belhadj 46′, Sinayoko 90+6′

Marocco-Tanzania 1-0

Brahim Diaz 64′

Sudafrica-Camerun 1-2

Tchamadeu 34′, Kofanè 46′, Makgopa 88′

Lunedì 5 gennaio

Egitto-Benin ore 17.00

Nigeria-Mozambico ore 20.00

Martedì 6 gennaio

Algeria-RD Congo ore 17.00

Costa d’Avorio-Burkina Faso ore 20.00

Quarti di finale

Mali-Senegal – venerdì 9 gennaio ore 17.00 (Tangeri)

Camerun-Marocco – venerdì 9 gennaio ore 20.00 (Rabat)