Coppa d’Africa, quarti di finale al via: bilancio degli ottavi e programma completo

La Coppa d’Africa entra nei quarti di finale con tutte le favorite e le squadre più attese che si confermano in corsa, ma con alcune difficoltà degne di nota.

Coppa d’Africa ottavi di finale

Gli ottavi di finale hanno confermato quanto il torneo sia diventato imprevedibile e spietato, tra partite decise nei dettagli, supplementari interminabili e squadre costrette a spingere oltre il limite pur di restare in corsa. Il tabellone dei quarti è ora completo e propone incroci di altissimo livello, con alcune delle nazionali più attese già pronte a giocarsi l’accesso alle semifinali.

Il verdetto più drammatico arriva da Algeria–Repubblica Democratica del Congo. Dopo una gara bloccata e combattuta, decisa più dalla tensione che dal gioco, l’Algeria ha trovato il gol qualificazione al 119’, a un soffio dai calci di rigore. Una beffa durissima per i congolesi, che avevano resistito con ordine e sacrificio. La squadra di Petkovic prosegue così il suo cammino e si conferma solida, anche se molto meno brillante del previsto.

Più netta, invece, l’affermazione della Costa d’Avorio, che ha chiuso senza storia l’ottavo contro il Burkina Faso con un secco 3-0. Gli ivoriani hanno messo in campo qualità, velocità e talento giovane, indirizzando la gara già nel primo tempo e gestendola poi senza affanni. L’unica nota stonata è l’infortunio di Kossounou nel finale, che rischia di pesare nel prosieguo del torneo.

Coppa d’Africa, i risultati degli ottavi di finale

Il Mali passa superando la Tunisia per 2-1 al termine di una gara intensa e spezzettata. I tunisini hanno provato a rimanere in partita fino all’ultimo, ma la maggiore fisicità e continuità dei maliani ha fatto la differenza nei momenti chiave, permettendo al Mali di avanzare e guadagnarsi il quarto contro il Senegal.

Proprio il Senegal ha confermato il proprio status battendo 3-1 il Sudan. I Leoni della Teranga hanno imposto ritmo e qualità, pur concedendo qualcosa nella gestione difensiva, ma senza mai perdere il controllo della partita. Un successo solido, che proietta il Senegal in un quarto di finale di altissimo livello.

Successo molto sofferto anche per l’Egitto, che ha eliminato il Benin solo ai supplenetari con un 3-1 meno netto di quanto non dica il punteggio e che si sbloccato solo dopo che il Benin, meno preparato, ha ceduto fisicamente ed emotivamente.

D’altronde anche il Camerun ha dovuto invece faticare di più del previsto contro il Sudafrica, imponendosi per 2-1 in una gara ricca di duelli e transizioni. I sudafricani hanno venduto cara la pelle, ma la maggiore abitudine del Camerun a questo tipo di partite ha inciso nei momenti decisivi, regalando ai Leoni Indomabili il passaggio del turno.

Vittoria di misura ma pesantissima per il Marocco, padrone di casa, che ha superato 1-0 la Tanzania. Una partita bloccata a lungo, risolta con pazienza e attenzione tattica, senza concedere spazi agli avversari e gestendo il risultato fino al fischio finale.

Chiude il quadro degli ottavi la prova di forza della Nigeria, che ha travolto il Mozambico con un netto 4-0. Gara a senso unico, dominata sul piano tecnico e atletico, che rilancia le ambizioni delle Super Eagles e le porta al quarto di finale con grande fiducia. Nonostante qualche discussione in campo che a un certo punto ha visto Lookman e Osimhen litigare a muso duro con l’ex giocatore del campo a chiedere il cambio subito dopo.

Il programma dei quarti di finale

Il calendario dei quarti di finale si apre venerdì 9 gennaio con due sfide di grande fascino: Mali–Senegal alle 17.00 e Camerun–Marocco alle 20.00 a Rabat, un bel rischio per i padroni di casa.

Sabato 10 gennaio toccherà invece agli altri due incroci: Algeria–Nigeria alle 17.00 ed Egitto–Costa d’Avorio alle 20.00, probabilmente il match più atteso dell’intero turno.

Le semifinali sono in programma il 14 gennaio alle 18.00 a Tangeri e alle 21 a Rabat, mentre la finale si giocherà il 18 gennaio alle 20.00 sempre a Rabat.

Coppa d’Africa, risultati degli ottavi di finale

Senegal-Sudan 3-1

Abdallah 6′ (aut.), Gueye 29′, Gueye 45+3′, Mbaye 77′

Mali-Tunisia 1-1 (4-3 dopo i calci di rigore)

Belhadj 23′, Belhadj 46′, Sinayoko 90+6′

Marocco-Tanzania 1-0

Brahim Diaz 64′

Sudafrica-Camerun 1-2

Tchamadeu 34′, Kofanè 46′, Makgopa 88′

Egitto-Benin 3-1

69’ Attia, 83’ Dossou, 97’ Ibrahim, 120’+4 Salah

Nigeria-Mozambico 4-0

20’ Lookman, 25’ Osimhen 47’ Lookman, 75’ Adams

Algeria-RD Congo 1-0

119’ Boulbina

Costa d’Avorio-Burkina Faso 3-0

20’ Diallo, 32’ Diomande, 87’ Toure

Calendario Quarti di finale

Venerdì 9 gennaio

Mali–Senegal ore 17.00

Camerun–Marocco ore 20.00

Sabato 10 gennaio

Algeria–Nigeria ore 17.00

Egitto–Costa d’Avorio ore 20.00

Dove vedere la Coppa d’Africa

I quarti di finale di Coppa d’Africa saranno trasmessi in esclusiva in diretta tv e streaming da Sportitalia.e le partite di oggi