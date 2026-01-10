Coppa d’Africa, quarti di finale: oggi Algeria‑Nigeria ed Egitto‑Costa d’Avorio | Le partite in TV e in streaming

Il Marocco e il Senegal sono già in semifinale. Oggi due sfide ad altissima tensione per completare il quadro delle semifinistaliste: chi affronta chi, formazioni e ultimissime

La Coppa d’Africa alla stretta finale. Dopo i quarti di finale giocati ieri, il torneo continentale vive oggi una giornata chiave, con due partite che promettono equilibrio, storia e talento diffuso. In palio ci sono gli ultimi due posti in semifinale, in un tabellone che sta confermando il peso specifico delle grandi favorite.

I risultati di ieri: avanti Marocco e Senegal

Il venerdì dei quarti ha ribadito le gerarchie, ma senza partite scontate. A Rabat, il Marocco padrone di casa ha superato 2‑0 il Camerun con una prova solida e matura. A decidere è stato ancora l’ex milanista Brahim Diaz, autore del suo quinto gol consecutivo nel torneo, prima del raddoppio firmato da Saibari nella ripresa. Una gara controllata dai Leoni dell’Atlante, sempre più convinti e trascinati dal proprio pubblico.

Più sofferta, ma altrettanto efficace, la vittoria del Senegal contro il Mali. È bastato un gol di Ndiaye per l’1‑0 finale, in una partita spigolosa, segnata dall’ennesima prova di carattere dei maliani, rimasti in dieci uomini per oltre un tempo ma mai davvero fuori dalla sfida. I campioni in carica avanzano così in semifinale, confermando solidità difensiva e gestione dei momenti chiave.

Algeria‑Nigeria, (Stade de Marrakech, ore 17.00)

Il primo quarto di finale in programma oggi mette di fronte due nazionali che non hanno bisogno di presentazioni. L’Algeria arriva all’appuntamento dopo un percorso quasi perfetto, con quattro vittorie consecutive e un ottavo di finale risolto solo ai supplementari. La sensazione è quella di una squadra consapevole dei propri mezzi, anche se storicamente non sempre impeccabile nelle fasi a eliminazione diretta.

La Nigeria, invece, si presenta con numeri offensivi impressionanti: quattro vittorie nel torneo e dodici gol segnati complessivamente. Il netto 4‑0 rifilato al Mozambico agli ottavi ha rilanciato le ambizioni delle Super Eagles, che puntano a tornare sul tetto d’Africa per la prima volta dal 2013. I precedenti recenti sorridono all’Algeria, ma il talento e la profondità nigeriana rendono la sfida apertissima. La vincente andrà ad affrontare in semifinale il Marocco. Il tutto in un momento emotivamente molto complicato con la squadra che lamenta di non avere ricevuto i soldi pattuiti con la federazione e che negli ultimi giorni ha minacciato uno sciopero, Oltre a qualche tensione tra alcuni giocatori simbolo…

Egitto‑Costa d’Avorio, storia contro presente

In serata va in scena una delle partite più affascinanti di questi quarti di finale. L’Egitto, nazionale più titolata nella storia della Coppa d’Africa, continua a vincere anche senza brillare. Il successo ai supplementari contro il Benin ha allungato una striscia di imbattibilità significativa e confermato la capacità dei Faraoni di sopravvivere nei momenti difficili.

Dall’altra parte c’è la Costa d’Avorio, campione in carica, reduce da un convincente 3‑0 al Burkina Faso. Gli Elefanti sembrano aver ritrovato equilibrio e fiducia, ma il loro recente passato nei quarti di finale racconta anche di eliminazioni premature. I precedenti diretti sono favorevoli all’Egitto, ma la qualità offensiva ivoriana e la ritrovata solidità difensiva promettono una partita tesa e di alto livello.

La vincente nella parte alta del tabellone troverà il Senegal e in ogni caso andrà a costituire una superclassica del calcio continentale africano.

Dove vedere le Coppa d’Africa

Le due partite di oggi sono in diretta e in esclusiva su Sportitalia, in chiaro sul digitale terrestre, e in streaming sull’app e sul sito ufficiale dell’emittente.

Il calendario completo dei Quarti di finale

Mali–Senegal 0-1 27’ Ndiaye

Camerun–Marocco 0-2 26’ Diaz, 74’ Saibari

Sabato 10 gennaio

Algeria–Nigeria ore 17.00

Egitto–Costa d’Avorio ore 20.00