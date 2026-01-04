Coppa d’Africa, oggi i playoff: Marocco-Tanzania e Sudafrica-Camerun aprono la corsa ai quarti

La fase a eliminazione diretta della Coppa d’Africa accende definitivamente il torneo. Dopo una prima giornata di ottavi intensa e ricca di episodi, oggi il tabellone propone due sfide dal peso specifico altissimo: prima Marocco-Tanzania, poi Sudafrica-Camerun. Due partite che mettono di fronte ambizioni dichiarate e storie pesanti, con l’obiettivo comune di staccare il pass per i quarti.

Coppa d’Africa, I verdetti di ieri: Senegal solido, impresa del Mali

La giornata di ieri ha confermato quanto questa Coppa d’Africa sappia essere imprevedibile. Il Senegal ha dovuto sudare più del previsto per avere ragione del Sudan, imponendosi 3-1 dopo essere andato sotto nei primi minuti: la doppietta di Pape Gueye ha girato la partita e il gol nel finale di Ibrahim Mbaye ha chiuso i conti, consegnando ai Leoni della Teranga una qualificazione più faticosa che scontata.

Ancora più clamoroso quanto accaduto in Mali-Tunisia. Il Mali, rimasto in dieci uomini già nel primo tempo a causa di un brutto fallo di Coulibaly (rosso diretto), ha trovato la forza di restare in partita fino all’ultimo: Tunisia avanti nel finale con Chaouat, clamoroso rigore maliano trasformato da Sinayoko all’ultimo respiro del recupero e poi dopo faticosissimi supplementari dominati dalla paura una lotteria dai dischetti vinta grazie alle parate decisive di Djigui Diarra, ben tre prima della trasformazione decisiva di Toure. Un verdetto che fotografa bene lo spirito di questo torneo: chi regge la pressione, spesso arriva a destinazione. Tunisia che esce a testa bassa tra le polemiche e le proteste dei propri tifosi.

Marocco–Tanzania, Stade Prince Moulay Abdellah, 17.00

Il Marocco arriva a questo ottavo con i gradi della favorita e con il vantaggio (non secondario) di giocare davanti al proprio pubblico. La fase a gironi dei Leoni dell’Atlante è stata solida, con sette punti e una sensazione crescente di controllo: magari non sempre scintillante, ma efficace, e in un torneo a eliminazione diretta è spesso la moneta migliore. In più, la qualità individuale è da primissima fascia, e l’idea è chiara: spezzare un digiuno continentale che dura dal 1976.

La Tanzania, invece, si presenta con la leggerezza di chi ha già raggiunto un traguardo storico. L’approdo alla fase a eliminazione diretta è un salto enorme e, proprio per questo, l’approccio tattico sembra scritto: compattezza, linee strette, ripartenze e fiducia nel proprio capitano Mbwana Samatta quando ci sarà da trasformare in occasione quel poco che il match concederà.

Probabili formazioni

Marocco (4-2-3-1) – Bounou; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; El Aynaoui, Ounahi; Brahim Diaz, Saibari, Ez Abde; El Kaabi.

Tanzania (4-2-3-1) – Masalanga; Hussein, Hamad, Mwamnyeto, Job; Miroshi, Msanga; Msuva, Salum, Mnoga; Samatta.

Sudafrica–Camerun, Stade Prince Moulay Abdellah, 20.00

In serata tocca a una sfida che, per tradizione e peso specifico, è da copertina. Il Sudafrica di Hugo Broos arriva con entusiasmo e identità, forte di un calcio tecnico e propositivo: il 3-2 sull’ultimo turno del girone ha dato slancio, anche se qualche amnesia difensiva resta un tema, soprattutto contro un avversario che vive di duelli e intensità.

Il Camerun è il Camerun: magari non sempre lineare, spesso accompagnato da tensioni fuori dal campo, ma in partita quasi sempre “sporco” e competitivo, capace di soffrire e colpire. La sensazione è che, se la gara dovesse rimanere in equilibrio, i Leoni Indomabili si sentano a casa, perché la pressione dei 90 minuti è un territorio che conoscono benissimo.

Probabili formazioni

Sudafrica (4-2-3-1) – Williams; Mudau, Ngezana, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Sithole; Appollis, Mbule, Moremi; Foster.

Camerun (4-2-3-1) – Epassy; Nyamsi, Boyomo, Tolo, Baleba; Kemen, Nagida; Namaso, Mbeumo, Kofane; Magri.

Dove vedere la Coppa d’Africa

Le due sfide degli ottavi di finale di Coppa d’Africa saranno trasmesse in esclusiva in diretta tv e streaming da Sportitalia.e le partite di oggi