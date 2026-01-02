Coppa d’Africa, al via gli ottavi di finale: il tabellone completo con tutti gli accoppiamenti e il programma TV

La fase a gironi della Coppa d’Africa si è conclusa con alcune certezze e diverse sorprese. L’Algeria del ct Petkovic è stata la grande dominatrice, chiudendo il Gruppo E a punteggio pieno (9 punti) con una differenza reti di +6. L’unica altra squadra a raggiungere quota 9 punti è stata la Nigeria nel Gruppo C, mentre il Marocco padrone di casa ha confermato le aspettative qualificandosi come prima del Gruppo A.

Coppa d’Africa, conferme e sorprese

Tra le curiosità più interessanti spicca il “miracolo Sudan”: i “Coccodrilli del Nilo” si sono qualificati agli ottavi come migliore terza nonostante due sconfitte e senza che i loro giocatori abbiano mai segnato nemmeno un gol. A risultare decisiva è stata la vittoria per 1-0 contro la Guinea Equatoriale, decisa dall’autorete del difensore del Torino Saul Coco. I sudanesi affrontano quindi gli ottavi con una differenza reti di -4 e zero reti all’attivo, un record piuttosto singolare.

Altra sorpresa è rappresentata dalla Tanzania, che per la prima volta nella sua storia approda alla fase a eliminazione diretta. Le Taifa Stars hanno strappato la qualificazione nel novero delle migliori terze grazie al pareggio 1-1 contro la Tunisia nell’ultima giornata, con una rete in più rispetto all’Angola che è stata così beffata.

Tra le delusioni, spicca il caso del Gabon: dopo la prestazione considerata “disonorevole” nella fase a gironi, il governo di Libreville ha sospeso la Nazionale e cacciato Pierre-Emerick Aubameyang dal ritiro.

Coppa d’Africa: ottavi di finale, le sfide eccellenti

Il tabellone degli ottavi presenta diversi match di alto livello: spiccano Algeria-RD Congo, Costa d’Avoria-Burkina Faso e Sudafrica-Camerun. Il Marocco padrone di casa affronterà la sorpresa Tanzania in un ottavo di finale che sembra piuttosto comodo, mentre anche la Nigeria se la vedrà con il Mozambico in un abbinamento certo non impossibile per le Aquile. Occhi puntati anche su Senegal-Sudan, con i “Leoni della Teranga” che partiranno nettamente favoriti contro i sudanesi, un po’ miracolo e un po’ miracolati.

I quarti di finale si disputeranno venerdì 9 e sabato 10 gennaio, le semifinali sono in programma mercoledì 14, mentre la finale è fissata per domenica 18 gennaio.

Questa è la penultima edizione a cadenza biennale della Coppa d’Africa. La prossima si terrà dal 19 giugno al 28 luglio 2027 (non più in inverno, per la gioia dei club europei che vedranno finalmente allineati i calendari) con tre Paesi ospitanti: Kenya, Uganda e Tanzania. La successiva sarà nel 2028 per mettersi in pari con il calendario FIFA. E da lì in poi anche in Africa si giocherà ogni 4 anni.

Il calendario completo degli ottavi di finale

Sabato 3 gennaio

Senegal-Sudan ore 17.00

Mali-Tunisia ore 20.00

Domenica 4 gennaio

Marocco-Tanzania ore 17.00

Sudafrica-Camerun ore 20.00

Lunedì 5 gennaio

Egitto-Benin ore 17.00

Nigeria-Mozambico ore 20.00

Martedì 6 gennaio

Algeria-RD Congo ore 17.00

Costa d’Avorio-Burkina Faso ore 20.00

Coppa d’Africa in TV e in Streaming

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