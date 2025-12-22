Coppa d’Africa, il quadro dopo l’esordio del Marocco e le sfide di oggi | Programma TV e streaming

L’edizione 2025 della Coppa d’Africa è iniziata sotto una pioggia battente a Rabat, con il Marocco che ha fatto valere il proprio peso tecnico battendo 2-0 le Comore non senza qualche difficoltà dopo un’ora piuttosto equilibrata e bloccata sullo 0-0.

Coppa d’Africa, vince il Marocco all’esordio

Una vittoria attesa ma non così semplice da conquistare: la squadra di Stefano Cusin ha resistito a lungo, ha parato un rigore con Pandor e ha costretto i Leoni dell’Atlas a un match più complicato del previsto.

Il gol che ha sbloccato la partita è arrivato da Brahim Diaz, preciso su assist di Mazraoui. Poi la gemma spettacolare di Ayoub El Kaabi, entrato nella ripresa, ha chiuso la sfida con una rovesciata di altissimo livello tecnico. Le Comore escono sconfitte ma a testa alta; il Marocco parte con il piede giusto nel suo torneo casalingo.

Coppa d’Africa, le partite di oggi

Mali – Zambia, stade Mohamed V – Casablanca (ore 15.00)

Il Gruppo A si completa oggi con una sfida già delicatissima. Il Mali arriva con ambizioni da outsider forte di una rosa qualitativa, mentre lo Zambia è la mina vagante del torneo: imprevedibile, fisico, spesso votato al contropiede. Gli uomini di Avram Grant sognano l’impresa, ma il Mali ha maggiore equilibrio e più soluzioni tecniche, soprattutto tra centrocampo e trequarti. L’avvio potrebbe essere prudente: chi sbaglia la prima, in un girone con il Marocco, rischia già tutto.

Egitto – Zimbabwe, stade de Marrakech – Marracash (ore 18.00)

Nel Gruppo B debutta l’Egitto, una delle grandi favorite del torneo. Salah e Marmoush guidano una nazionale attesa a un percorso profondo dopo la delusione dell’ultima edizione. Lo Zimbabwe, qualificatosi con merito, vive un’altra dimensione tecnica ma ha entusiasmo e un’identità chiara. Per i Faraoni è la classica partita in cui conta l’approccio: segnare presto cambierebbe tutto, ma se il match resta bloccato, l’Egitto tende a soffrire.

Sudafrica – Angola, stade Adrar – Agadir (ore 21.00)

Forse la gara più equilibrata della giornata. Il Sudafrica di Hugo Broos arriva da un percorso solido, imbattuto da mesi e forte di una struttura di gioco collaudata. L’Angola ha invece qualità individuale, velocità e un uomo chiave come Zito Luvumbo che può spaccare la partita in ogni momento. Il fattore psicologico pesa: chi vince qui si mette in una posizione ideale nel gruppo. Prevedibile un incontro tattico, intenso e deciso dagli episodi.

Coppa d’Africa – Le partite di domani

DR Congo – Benin (ore 13.30)

Senegal – Botswana (ore 16.00)

Nigeria – Tanzania (ore 18.30)

Tunisia – Uganda (ore 21.00)