Coppa d’Africa 2025: dopo i verdetti di ieri, il Gruppo C e D prende forma. Oggi in campo Nigeria, Senegal, Tunisia e RD Congo
La giornata di ieri ha acceso il torneo di Coppa d’Africa con alcuni risultati significativi: ma oggi tocca alle big. Ecco la preview completa
La giornata di ieri ha regalato un primo quadro più chiaro dello stato di forma delle nazionali impegnate in Coppa d’Africa, con tre partite che hanno già ribaltato previsioni e confermato valori.
Coppa d’Africa, i risultati di ieri
Mali e Zambia hanno chiuso sull’1-1, una sfida equilibrata in cui entrambe hanno alternato momenti di pressione e fasi di contenimento senza mai trovare la svolta. Molto più vivace la vittoria del Sudafrica, che ha superato 2-1 l’Angola mostrando buona organizzazione e un attacco finalmente concreto. Infine, successo pesante per l’Egitto, una delle favorite d’obbligo del torneo, che ha regolato 2-1 lo Zimbabwe, trovando continuità offensiva e una prestazione convincente sul piano tecnico.
Il programma di oggi
RD Congo-Benin, stadium Al Barid (Rabat) – ore 13.30
La sfida dell’Al Barid Stadium apre il pomeriggio del Gruppo D. La RD Congo arriva da cinque vittorie consecutive e da un’identità di gioco sempre più solida, pur dovendo rinunciare a Wissa. Bakambu sarà il riferimento offensivo, sostenuto da un reparto difensivo che negli ultimi mesi ha mostrato compattezza e attenzione.
Il Benin, al contrario, vive una fase complessa: le sconfitte pesanti con Nigeria e Burkina Faso hanno lasciato scorie evidenti. Le assenze di Mounié, Hountondji e Dandjinou costringeranno Rohr a ridisegnare profondamente la squadra. Il divario tecnico appare netto, e il Benin dovrà puntare sul contenimento e sulle ripartenze.
Senegal – Botswana, stadiu, Ibn Batouta (Tangeri) – ore 16.00
Allo Stadio Ibn Batouta di Tangeri debutta una delle grandi favorite del torneo. Il Senegal di Mané e Koulibaly arriva da un percorso netto nelle qualificazioni mondiali e da una condizione psicofisica invidiabile. L’assenza di Diao pesa, ma la profondità della rosa di Thiaw è tale da coprire ogni emergenza.
Il Botswana tenta l’impresa: Ramoreboli ha creato una squadra ordinata, ma i risultati degli ultimi mesi raccontano un gruppo ancora troppo fragile. Contro un Senegal che viaggia a ritmi da grande europea, servirà una partita perfetta.
Nigeria – Tanzania, Complex Sportif (Fez) – ore 18.30
La Nigeria è una delle squadre più attese dell’intera Coppa d’Africa. Osimhen, Chukwueze e Lookman formano un tridente di livello assoluto, e la pressione per un risultato immediato è altissima. Gli alti e bassi delle ultime amichevoli non cambiano lo status di favorita.
La Tanzania arriva con idee chiare: baricentro basso, densità e sfruttamento dei calci piazzati. In dieci partite di AFCON non ha mai vinto, e oggi l’obiettivo realistico è una performance dignitosa contro una delle potenze del continente.
Tunisia – Uganda, Stadio Olimpico (Rabat) – ore 21.00
La Tunisia è reduce da una qualificazione mondiale sontuosa e vuole cancellare la delusione della precedente edizione della Coppa d’Africa. La squadra di Trabelsi è solida, esperta e con un centrocampo tra i più tecnici del torneo.
L’Uganda, che torna nella fase finale dopo anni difficili, proverà a sfruttare entusiasmo e organizzazione, ma la superiorità tunisina appare evidente: Skhiri, Saad e Gharbi garantiscono qualità, equilibrio e profondità.
Dove vederle
Rutte le partite della Coppa d’Africa 2025 sono trasmesse in diretta e in chiaro su Sportitalia.
I risultati fino a oggi
Marocco-Isole Comore 2-0
Mali-Zambia 1-1
Sudafrica-Angola 2-1
Egitto-Zimbabwe 2-1
Il programma di oggi (23 dicembre)
RD Congo – Benin, ore 16.00 Senegal – Botswana, ore 16.00 Nigeria – Tanzania, ore 18.30 Tunisia – Uganda, ore 21.00