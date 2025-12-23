Coppa d’Africa 2025: dopo i verdetti di ieri, il Gruppo C e D prende forma. Oggi in campo Nigeria, Senegal, Tunisia e RD Congo

La giornata di ieri ha regalato un primo quadro più chiaro dello stato di forma delle nazionali impegnate in Coppa d’Africa, con tre partite che hanno già ribaltato previsioni e confermato valori.

Coppa d’Africa, i risultati di ieri

Mali e Zambia hanno chiuso sull’1-1, una sfida equilibrata in cui entrambe hanno alternato momenti di pressione e fasi di contenimento senza mai trovare la svolta. Molto più vivace la vittoria del Sudafrica, che ha superato 2-1 l’Angola mostrando buona organizzazione e un attacco finalmente concreto. Infine, successo pesante per l’Egitto, una delle favorite d’obbligo del torneo, che ha regolato 2-1 lo Zimbabwe, trovando continuità offensiva e una prestazione convincente sul piano tecnico.

Il programma di oggi

RD Congo-Benin, stadium Al Barid (Rabat) – ore 13.30

La sfida dell’Al Barid Stadium apre il pomeriggio del Gruppo D. La RD Congo arriva da cinque vittorie consecutive e da un’identità di gioco sempre più solida, pur dovendo rinunciare a Wissa. Bakambu sarà il riferimento offensivo, sostenuto da un reparto difensivo che negli ultimi mesi ha mostrato compattezza e attenzione.

Il Benin, al contrario, vive una fase complessa: le sconfitte pesanti con Nigeria e Burkina Faso hanno lasciato scorie evidenti. Le assenze di Mounié, Hountondji e Dandjinou costringeranno Rohr a ridisegnare profondamente la squadra. Il divario tecnico appare netto, e il Benin dovrà puntare sul contenimento e sulle ripartenze.

Senegal – Botswana, stadiu, Ibn Batouta (Tangeri) – ore 16.00

Allo Stadio Ibn Batouta di Tangeri debutta una delle grandi favorite del torneo. Il Senegal di Mané e Koulibaly arriva da un percorso netto nelle qualificazioni mondiali e da una condizione psicofisica invidiabile. L’assenza di Diao pesa, ma la profondità della rosa di Thiaw è tale da coprire ogni emergenza.

Il Botswana tenta l’impresa: Ramoreboli ha creato una squadra ordinata, ma i risultati degli ultimi mesi raccontano un gruppo ancora troppo fragile. Contro un Senegal che viaggia a ritmi da grande europea, servirà una partita perfetta.

Nigeria – Tanzania, Complex Sportif (Fez) – ore 18.30

La Nigeria è una delle squadre più attese dell’intera Coppa d’Africa. Osimhen, Chukwueze e Lookman formano un tridente di livello assoluto, e la pressione per un risultato immediato è altissima. Gli alti e bassi delle ultime amichevoli non cambiano lo status di favorita.

La Tanzania arriva con idee chiare: baricentro basso, densità e sfruttamento dei calci piazzati. In dieci partite di AFCON non ha mai vinto, e oggi l’obiettivo realistico è una performance dignitosa contro una delle potenze del continente.

Tunisia – Uganda, Stadio Olimpico (Rabat) – ore 21.00

La Tunisia è reduce da una qualificazione mondiale sontuosa e vuole cancellare la delusione della precedente edizione della Coppa d’Africa. La squadra di Trabelsi è solida, esperta e con un centrocampo tra i più tecnici del torneo.

L’Uganda, che torna nella fase finale dopo anni difficili, proverà a sfruttare entusiasmo e organizzazione, ma la superiorità tunisina appare evidente: Skhiri, Saad e Gharbi garantiscono qualità, equilibrio e profondità.

Dove vederle

Rutte le partite della Coppa d’Africa 2025 sono trasmesse in diretta e in chiaro su Sportitalia.

I risultati fino a oggi

Marocco-Isole Comore 2-0

Mali-Zambia 1-1

Sudafrica-Angola 2-1

Egitto-Zimbabwe 2-1

Il programma di oggi (23 dicembre)

RD Congo – Benin, ore 16.00 Senegal – Botswana, ore 16.00 Nigeria – Tanzania, ore 18.30 Tunisia – Uganda, ore 21.00