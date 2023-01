Il regista Nicolas Winding Refn debutta su Netflix con la serie in 6 episodi Copenhagen Cowboy, thriller-noir su una ragazza in cerca di vendetta che torna nella sua città natale. La serie è perfettamente immersa nel mondo di Winding Refn, nel suo stile autoriale tra lunghe scene di silenzio, personaggi con sguardi spenti che guardano oltre l’occhio della telecamera. L’autore ha creato la serie durante la pandemia quando è tornato in Danimarca per stare più tempo con moglie e figlie che hanno lavorato con lui alla serie. Anche per questo è la prima volta dal 2005 che torna a girare in Danimarca.

Copenhagen Cowboy, quando esce?

La serie Copenhagen Cowboy esce alle 9:01 di giovedì 5 gennaio 2023 su Netflix.

Copenhagen Cowboy, la trama

Copenhagen Cowboy è la storia della giovane Miu una giovane ed enigmatica eroina, che ha passato la sua vita a servire una misteriosa organizzazione criminale, finchè non decide di ribellarsi, costretta così a interagire con il pericoloso mondo criminale di Copenhagen. In cerca di vendetta si imbatte nella sua nemesi, Rakel e insieme affronteranno un viaggio in cui naturale e soprannaturale si sovrappongono. Il passato delineerà il suo futuro e le due donne scopriranno di non essere sole.

Copenhagen Cowboy, il cast

Creata e diretta da Nicolas Winding Refn, Copnhagen Cowboy ha come protagonista nei panni di Miu, Angela Bundalovic già vista nella serie Netflix The Rain. Nel cast troviamo anche Felur Frilund nei panni di Jessica, Lola Corfixen in quelli di Rakel, Zlatko Burci è invece Miroslav, Andreas Lykke Jorgensen è Nicklas e Jason Hendil-Forssell è Chiang.

Copenhagen Cowboy, quante puntate sono?

La serie è composta da 6 episodi da circa 60 minuti tutti rilasciati il 5 gennaio su Netflix alle 9:00

Copenhagen Cowboy, dove è stato girato

La serie è stata girata interamente in Danimarca per lo più proprio a Copenhagen la città del titolo.

Copenhagen Cowboy, gli animalisti contro la serie

Nel corso delle riprese oltre un anno fa, gli animalisti della PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) hanno presentato una lettera di protesta per denunciare il maltrattamento di alcuni animali sul set. Non solo ma come è stato confermato anche da Copenhagen Zoo, un maiale è stato ucciso per realizzare una scena della serie tv.

Copenhagen Cowboy 2 si farà?

Il progetto di Copenhagen Cowboy sembra pensato per essere una miniserie, una parentesi in un periodo ben preciso come quello della pandemia che ha permesso a Winding Refn di sviluppare la serie con la sua famiglia.

Copenhagen Cowboy come vedere la serie

La miniserie è disponibile in esclusiva solo su Netflix, è quindi utile ricordare tutte le diverse tipologie di abbonamento possibili per vedere la piattaforma di streaming. Si parte dal nuovo piano Base con pubblicità a 5.49 € al mese, poi il Base tradizionale a 7.99 €, lo Standard con 2 schermi in contemporanea a 12.99 € e il Premium a 17.99 € con fino a 4 schermi in contemporanea.