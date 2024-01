“Mi impegno volentieri ad un confronto con Schlein. Credo sia normale, giusto che il presidente del consiglio dei ministri si confronti con il leader dell’opposizione prima della campagna elettorale per le elezioni europee. Non mi sono mai sottratta non lo farò stavolta“. Queste parole, pronunciate dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di fine anno, hanno aperto la questione confronto tv tra la Premier e la leader del Partito democratico Elly Schlein (sarebbe il primo assoluto).

Confronto tv Meloni-Schlein: quando e dove andrà in onda?

Sul quando c’è solo una certezza: prima del 6 giugno 2024, visto che elezioni europee si terranno a partire da quella data e fino a domenica 9 giugno. Sul dove c’è grande bagarre. Ad esporsi pubblicamente per prima è stata Sky Tg24 (d’altronde a porre la questione in conferenza stampa era stato proprio il giornalista della testata diretta da Giuseppe De Bellis. Con un comunicato, Sky si è detta già al lavoro con gli staff delle due leader politiche:

Sky TG24 è da sempre la casa del confronto, li ha sempre ospitati sin dalla sua nascita, ogni volta che i protagonisti della politica hanno manifestato la volontà di farli. Siamo pertanto molto lieti della diponibilità espressa dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e dalla segretaria del Pd, Elly Schlein a partecipare a un confronto tv sui principali temi del dibattito pubblico italiano in un momento così importante per la vita democratica del Paese e in vista dei numerosi e decisivi appuntamenti del 2024. Sky TG24 si candida ad ospitarlo ed già al lavoro per contattare i rispettivi staff e così individuare data e regole condivise.

Poche ore dopo si è fatto sentire Bruno Vespa, che, rispondendo all’Adnkronos, ha rivendicato un primato per Porta a Porta: “Noi un secondo dopo che Elly Schlein aveva proposto il confronto tv con Giorgia Meloni siamo stati i primi a contattare entrambe per realizzarlo. Poi la scelta spetta a loro“. L’anchorman ha poi aggiunto: “Ho letto il comunicato del direttore Giuseppe De Bellis e mi pare corretto. Nel senso che dice: Meloni e Schlein sono disponibili al confronto e Sky è disponibile ad ospitarlo. Ma non dice altro“.

Poco fa, nella giornata festiva dell’Epifania, è arrivata la presa di posizione ufficiale pure di Mediaset. Attraverso una nota stampa, infatti, il Biscione si è candidata ad “ospitare il faccia a faccia televisivo tra il premier e leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein“:

Il Tg5 offre uno speciale in onda subito dopo il telegiornale delle 20 o in prima serata. Anche tutti gli altri approfondimenti in prime time sono disponibili a ospitare l’eventuale confronto. Mediaset è pronta a garantire uno spazio indipendente, pluralista ed equilibrato.

Parole di chiarezza arrivate dopo il tweet del direttore del telegiornale di Canale 5 Clemente Mimun, che sembrava voler porre alcune condizioni:

Se il duello tv tra Meloni e Schlein dovesse avere le stesse regole del primo faccia a faccia del 14 marzo 2006 tra Berlusconi e Prodi, condotto da me, sarebbe meglio lasciar perdere….sperando in qualche cambiamento noi evidentemente ci siamo!

Più defilata la posizione del direttore del TgLa7 Enrico Mentana, espressa via social. Fu lui a Mediaset ad inaugurare il genere col duello Berlusconi-Occhetto 30 anni fa.

