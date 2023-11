Confessione Reporter 2023 torna con un’inchiesta sulla salute mentale

Stasera, in seconda serata, su Rete 4, tornano le inchieste di Confessione Reporter, il programma di inchieste di Stella Pende, a cura di Sandra Magliani.

Nella prima puntata, Vite che non si raccontano, il tema della salute mentale. Dal 2018 al 2022, il numero di ricerche su Google riguardanti la salute mentale è triplicato. Eppure, nel 2021, l’assistenza psichiatrica e ospedaliera è costata a ogni cittadino meno del canone Rai.

La salute mentale resta la Cenerentola della sanità. Una realtà, che vede centinaia di famiglie sole e abbandonate. Stella Pende racconta il buio e il dolore di chi vive questo dramma e la battaglie chi ha ritrovato la speranza.

Nei successivi appuntamenti:

Il sangue degli innocenti: senza freni, per puro divertimento, con coltelli e armi, e che vede coinvolti bambini e ragazzini. Stella Pende documenta la piaga che scuote le città, e che nessuno sa fermare.

Forever Young: l’elisir di lunga vita non è più un sogno. Oggi, sono moltissimi i centenari che popolano le città del mondo. Cosa fare per vivere tutti, più a lungo e più sani? Quali sono i nuovi segreti scoperti dagli studiosi? Stella Pende, in America e in Italia, ha ascoltato voci e storie che fanno sperare in una vita lunga, sana e forse, chissà, infrangibile.

Torna la paura: la guerra tra Israele e Palestina ha forse riacceso le fiamme della Jihad? Intanto, in Francia, un professore è stato pugnalato da un terrorista. In Belgio, due svedesi sono morti uccisi da un jihadista. A Milano hanno arrestato due egiziani, sospetti killer di Allah. Siamo davanti a una stagione, che ci vedrà ancora dominati dalla paura? Stella Pende risponde a queste domande, attraverso un viaggio che tocca i paesi d’Europa, dove la Jihad è una vera minaccia.

Tutto questo, lo ricordiamo, in seconda serata per quattro sabati su Rete 4 con la conduzione di Stelle Pende.