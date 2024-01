Conferenza stampa Meloni, Rai News 24 rinuncia alla domanda alla premier

La notizia è arrivata stamane sulle colonne di Il Fatto Quotidiano. Il direttore di Rai News 24 avrebbe dato mandato alla sua redazione di evitare di porre una domanda a Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa organizzata annualmente dall’Ordine dei Giornalisti con il Presidente del Consiglio.

Tale conferenza, che nelle ultime settimane aveva già subito due rinvii a causa delle condizioni di salute della premier, si è tenuta quindi quest’oggi senza che nessuno dei giornalisti di Rai News 24 rivolgesse una domanda a Giorgia Meloni. Questa decisione del direttore Paolo Petrecca è stata prontamente interpretata da Il Fatto come “un auto-bavaglio” imposto sulla redazione.

Petrecca, raggiunto, però dall’AdnKronos ha avuto modo di spiegare le ragioni di tale scelta. “Alla testata da me diretta è stata sorteggiata la 23ma domanda e ho ritenuto che già nelle 22 precedenti tutti i temi di attualità sarebbero stati coperti. Quindi per non risultare ripetitivi ho deciso di declinare, continuando a seguire comunque l’intera conferenza stampa anche con ausilio del linguaggio dei segni. Quindi nessun bavaglio da RaiNews 24” ha spiegato il direttore.

La reazione del cdr e dell’esecutivo UsigRai

Non è mancata però la reazione dell’UsigRai, che ha firmato una nota congiunta con il cdr di Rai News 24. Petrecca, con le sue parole, “offende l’intelligenza della nostra categoria che ha proposto 44 domande su temi diversi”, spiegano l’esecutivo UsigRai e il cdr della rete all news. Viene inoltre sottolineato come sia stata una scelta del direttore quella di non sostituire il “chigista” in ferie, tema omesso nella risposta di Petrecca.

La vicenda della conferenza stampa di Giorgia Meloni porta, dunque, nuove tensioni nella redazione di Rai News 24. Lo scorso 15 dicembre era stata proclamata un’agitazione sindacale della redazione del canale all-news. Al video comunicato della redazione si era contrapposto un videomessaggio di Paolo Petrecca. In quell’occasione il direttore di Rai News 24 aveva parlato di “tesi strumentali e offensive”.