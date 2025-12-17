Concerto di Natale in Senato su Rai 1: Baglioni con Orchestra e Coro del San Carlo

Nel palinsesto di dicembre ci sono appuntamenti che riportano alla tradizione del Natale, eventi istituzionali che nel corso degli ultimi anni hanno acquisito sempre maggiore peso e importanza, soprattutto nel palinsesto delle reti generaliste.

Il Concerto di Natale in Senato

Tra gli eventi più attesi rientra certamente il Concerto di Natale dal Senato: si tratta di un evento che Rai 1 considera una vera e propria cerimonia nazionale, costruita su sobrietà, musica per tuttie un’idea precisa di tv istituzionale. La diretta dall’Aula del Senato della Repubblica, prevede la presenza in sala di tutte le principali istituzioni dello stato tra le quali anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme a molte le altre alte cariche dello Stato, non è solo un contesto: è parte del racconto.

Il tono è quello di una celebrazione, con tempi ampi e una regia di festa e accompagnamento. E proprio per questo, anno dopo anno, il Concerto di Natale continua a essere un segnale: Rai 1 rivendica la sua identità di rete nazionale, capace di unire musica e rappresentazione delle istituzioni.

Il San Carlo protagonista e l’omaggio a Napoli

L’edizione 2025 prevede la presenza a Palazzo Madama dell’Orchestra e del Coro del Teatro San Carlo di Napoli, chiamati a sostenere un programma di classici legati alla tradizione natalizia. La scelta, oltre al prestigio evidente, ha un peso narrativo: Napoli viene celebrata nel giorno in cui la città ricorda i 2.500 anni dalla fondazione. Un tributo che porterà all’interno dell’Aula del Senato un pezzo di storia culturale italiana, e lo consegna al pubblico televisivo in forma di musica.

È un incrocio interessante anche dal punto di vista televisivo: da una parte un teatro simbolo, dall’altra un’istituzione che per una mattina diventa “palco”, con la tv a fare da ponte tra luoghi che normalmente non dialogano così direttamente.

Claudio Baglioni, ospite d’onore, e il significato della Martinella

A rendere l’evento più riconoscibile per il grande pubblico sarà Claudio Baglioni, ospite d’onore in un’esibizione accompagnata dall’Orchestra e dal Coro del San Carlo. Il cuore simbolico della sua presenza è la consegna della Martinella, emblema storico del Senato, come riconoscimento alla carriera e al progetto GrandTour La vita è adesso, che negli ultimi anni ha portato la musica in luoghi fortemente legati al patrimonio culturale.

Dal punto di vista televisivo Baglioni offre un profilo universale che premia popolarità e linguaggio misurato, e si presta bene a un contesto istituzionale senza creare stonature. La sua figura, inoltre, dialoga con l’immagine di artista di lungo corso già valorizzata dalle istituzioni, anche con onorificenze ricevute negli ultimi anni.

Orario e messa in onda

Il Concerto di Natale dal Senato andrà in onda domenica 21 dicembre in diretta su Rai 1, con inizio indicato alle 12.20. Circa 70 minuti di programma fino al notiziario del TG1 delle 13.30.