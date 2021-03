Domenica 4 aprile Rai2 trasmetterà in mattinata il Concerto di Pasqua, che verrà realizzato nella chiesa di Sant’Agostino a Benevento. TvBlog è in grado di anticipare che l’evento sarà condotto da Elena Ballerini, volto conosciuto dal pubblico della rete diretta da Ludovico Di Meo, essendo stata per alcuni anni inviata di Mezzogiorno in famiglia ed essendo stata più di recente al timone di 4 zampe in famiglia.

TvBlog è in grado anche di anticipare i nomi degli artisti che compongono il cast del Concerto. Secondo quanto apprendiamo, ci saranno alcune eccellenze della Campania, da Peppe Barra ad Eugenio Bennato, passando per Enzo Gragnaniello e Sal Da Vinci. Sul palco sarà presente anche Katia Ricciarelli. Ed ancora talenti molto conosciuti in Campania come Francesca Maresca e Rosaria De Cicco. Direttamente dal Festival di Sanremo, dove si sono fatti conoscere da una platea molto ampia, ci saranno gli Extraliscio.

Il cast sarà completato dal polistrumentista Erasmo Petringa, dal violinista Federico Mecozzi, da Beatrice Valente, da In June e da Paco Ruggiero.

A dirigere l’Orchestra da camera di Benevento sarà il maestro Leonardo Quadrini. La regia è affidata a Giulio di Blasi, mentre la produzione è firmata da Melos International. Il Concerto di Pasqua dovrebbe andare in onda alle ore 9.00 di domenica 4 aprile (ma potrebbe slittare alle 10, in palinsesto è in definizione proprio in questi giorni).

Ricordiamo che la mattinata di Pasqua è solitamente monopolizzata – anche in termini di ascolti televisivi – dalla Santa Messa del Papa e dalla Benedizione Urbi et orbi, trasmessa da diversi reti generaliste, tra le quali ovviamente Rai1.