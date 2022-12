Appuntamento consueto con il Concerto di Natale 2022 di Assisi, domenica 25 dicembre, in diretta su Rai 1. È il tradizionale Concerto di Natale dei frati del Sacro Convento di Assisi, con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, dalla Chiesa superiore della Basilica di San Francesco in Assisi, che Rai Cultura trasmetterà domenica 25 dicembre alle 12.25 su Rai 1 e in Eurovisione, dopo la benedizione Urbi et Orbi del Santo Padre, e in replica la sera alle 21.15 su Rai 5.

Protagonista del concerto di Natale 2022 sarà il mezzosoprano gallese Katherine Jenkins, una delle cantanti più popolari del mondo, indicata da Classic FM come “l’artista più vendta del secolo” e voce prediletta di alte autorità, inclusa la famiglia reale britannica. Jenkins ha interpretato Joy to the World di Georg Friedrich Händel e Cantique de Noel di Adolphe Adam, oltre che Silent Night, Adeste Fideles e Hark, the Herald Angels sing di Mendelssohn, canto tradizionale natalizio tratto da una poesia del pastore metodista Charles Wesley. Sarà l’occasione per essere avvolti dalle musiche natalizie e dalle atmosfere di festa con grandi classici come Silent Night, passando dal tradizionale Adeste Fidele fino alle musiche di Strauss, Mendelssohn e Dvořák.

Accanto a Katherine Jenkins, saranno presenti le prime parti dell’Ochestra Rai – il clarinettista Enrico Maria Baroni e il violinista Alessandro Milani – e il Coro Maghini istruito da Claudio Chiavazza, impegnato tra gli altri nell’Ave Verum Corpus di Wolfgang Amadeus Mozart.

L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta dallo spagnolo David Giménez, propone anche la Danza Slava n. 8 in sol minore di Antonín Dvořák, la Romanza per clarinetto e orchestra di Richard Strauss, l’intermezzo sinfonico “Méditation” di Thaïs di Jules Messenet, l’Ouverture dell’opera Der Zigeunerbaron di Johann Strauss e – assieme al Coro – pagine di autori argentini vieni El Nacimiento tratto da Navidad Nuestra di Ariel Ramírez e Ay! Para Navidad di Sergio Villar, e infine il Christmas Medley con l’arrangiamento di Paul Bateman.

Appuntamento su Rai 1 dalle 12.25 e in streaming su RaiPlay domenica 25 dicembre per il concerto di Natale 2022 da Assisi.