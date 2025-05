Con il cuore nel nome di Francesco in onda questa sera: tutti gli ospiti di Carlo Conti

Con il cuore – Nel nome di Francesco torna su Rai 1 per la 23esima edizione. Si tratta di un’iniziativa benefica organizzata ogni anno dai frati del Sacro Convento di San Francesco d’Assisi e destinata alle persone in difficoltà in Italia e nel mondo. Il concerto è condotto da Carlo Conti e viene trasmesso in diretta dal sagrato della chiesa superiore della Basilica di San Francesco, sabato 24 maggio in prima serata su Rai 1, Rai Radio 1 e in streaming su Rai Play. Ad essere sostenuti saranno quest’anno 20 progetti sparsi in 11 paesi, tra cui le mense francescane in Italia e le popolazioni che sono colpite da guerre e carestie in tutto il mondo, ad esempio il Brasile, Haiti e la Siria.

Gli ospiti e l’obiettivo di Con il cuore 2025

Il conduttore è nuovamente al timone di questo maxi evento a cui parteciperanno diversi artisti del mondo musicale e televisivo italiano. Sono ad esempio spuntati i nomi di Lucio Corsi, Arisa, Coma_Cose, Rocco Hunt, Marcella Bella, Simone Cristicchi, Amara, Settembre e Gabriele Cirilli. L’obiettivo? Sostenere attività benefiche in tutto il mondo tra cui i progetti delle Missioni Francescane operanti in Italia e in tutti i continenti, ma anche inviare gli aiuti umanitari ai civili colpiti dalle guerre che sono purtroppo ancora in corso.

Tra l’altro è intervenuto padre Enzo Fortunato – coordinatore dell’evento, Presidente del Pontificio Comitato della Giornata Mondiale dei Bambini e organizzatore da anni della manifestazione francescana di solidarietà – e ha commentato: “Vogliamo essere strumento di dialogo e di pace in un mondo in guerra. Con il Cuore Nel Nome di Francesco vogliamo dare speranza e aiuto per credere di poter riuscire a dar concretezza al desiderio di Pace invocata con forza da Papa Leone XIV“. Nel corso della manifestazione sarà raccontato anche l’impegno dei frati e dei volontari, che sono quotidianamente presenti in Italia e che contribuiscono a dare sostegno e a non far sentire abbandonate le persone bisognose e in difficoltà. Durante il programma, ci sarà inoltre Paolo Brosio che racconterà dettagli su alcuni luoghi simbolo di Assisi.

Con il cuore – Nel nome di Francesco è un programma di Carlo Conti, Emanuele Giovannini, Ivana Sabatini, Leopoldo Siano con la collaborazione di Eleonora Niccoli. La regia è di Maurizio Pagnussat, la Scena è di Marco Calzavara.

Come fare la donazione

Fino al 22 giugno è possibile donare 2 euro al 45515 con un Sms da cellulare WindTre, Tim, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Fastweb, Coop Voce, E Tiscali; 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa Tim, Vodafone, WindTre, Fastweb, Tiscali e Geny Communications; 5 euro per le chiamate da rete fissa Convergenze e PosteMobile. Su conilcuore.info è possibile conoscere tutti i progetti appartenenti all’iniziativa.