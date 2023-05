Da lunedì 29 maggio alle 21.00 arriva in prima serata la nuova stagione di Comedy Central Presents su Comedy Central, il canale di Paramount dedicato all’intrattenimento e alla comicità, visibile sul canale Sky 129 e in streaming su NOW.

Otto appuntamenti – registrati al Blue Note di Milano – con alcuni dei rappresentanti della scena italiana della stand up comedy: Francesco De Carlo e I Tu, Giorgia Fumo, Valeria Angione, Nathan Kiboba, Saverio Raimondo, Daniele Gattano, Barbascura X e Carmine Del Grosso che porteranno sul palco monologhi rigorosamente inediti.

COMEDY CENTRAL PRESENTS: STAND UP COMEDIAN NOTI ANCHE SULLA TV GENERALISTA

Molti di loro hanno già avuto esperienze con la televisione generalista. Francesco De Carlo ha condotto su Rai 3 Tutta colpa della Brexit e Data Comedy Show per Rai 2. Nathan Kiboba è al fianco di Belen Rodriguez a Le Iene Show. Saverio Raimondo è da qualche anno al fianco di Massimo Gramellini a Le Parole su Rai 3.

Apre le danze per Comedy Central Presents Barbascura X, divulgatore scientifico, scrittore, youtuber, comico e conduttore televisivo, che riesce sapientemente ad unire scienza e ironia nel suo spettacolo “Il genio non esiste (e a volte è un idiota)”. Un viaggio disagiante nella storia della scienza, breve ma intenso, affrontato rigorosamente male; tra deliri di onnipotenza, errori e ossessioni surreali. Chi sono gli scienziati che hanno rivoluzionato la storia dell’umanità? Erano davvero dei “geni“? Barbascura X non ha dubbi a riguardo: non solo non lo erano, ma a ben vedere erano anche degli idioti. Proprio come ogni altro essere umano.

La protagonista della prossima puntata in onda il 5 giugno sempre alle 21.00 sarà Giorgia Fumo, che guiderà il pubblico alla scoperta della vita dei millennial: creature misteriose – a tratti mitologiche – che si barcamenano tra le briciole lasciate dai loro predecessori.

Lo spettacolo di Comedy Central Presents con Barbascura X sarà trasmesso online sul canale YouTube di Comedy Central. Inoltre, sui canali social di Comedy Central arriva in esclusiva digital Masters of Comedy: 8 grandi comici e comiche raccontano la propria esperienza da esordienti in un mondo fatto di passione e istinto ma anche studio e tecnica.