Come una volta – Un amore da favola è il docu-reality prodotto da Casta Diva per Discovery e in onda su NOVE a partire da mercoledì 20 aprile 2022 in prima serata. Il format è già disponibile sulla piattaforma Discovery+ dal 6 gennaio 2022.

Come una volta – Un amore da favola: il format

Si tratta di un esperimento sociale tra dating e reality in cui i protagonisti sono 12 ragazzi (6 uomini e 6 donne tra i 20 e i 30 anni) portati indietro nel tempo, nell’atmosfera del 1821. Trasformati in damigelle e gentiluomini, a loro viene data la possibilità di vivere un’esperienza antica per trovare l’amore senza i mezzi di comunicazione di oggi: smartphone, social.

Via gli abiti moderni, arrivano i corsetti e i doppiopetto. Oltre ad imparare a parlare in maniera elegante, conoscere le buone maniere e rispettare le rigide regole per diventare damigelle a modo e perfetti gentiluomini, ragazze a ragazzi dovranno affrontare un percorso interiore di crescita personale, coltivando il rispetto, l’inclusione e la diversità.

A fare da guida alle damigelle e ai gentiluomini e ad aiutarli nel loro percorso ci sono:

L’educatrice sentimentale Elisa Vianello , psicologa e psicoterapeuta che insegnerà ai ragazzi come approcciarsi e come relazionarsi tra loro

, psicologa e psicoterapeuta che insegnerà ai ragazzi come approcciarsi e come relazionarsi tra loro Il Maestro di Cerimonie Nicolay Selikovsky , un mix tra conduttore e cupido, che seguirà i ragazzi e le ragazze durante i balli

, un mix tra conduttore e cupido, che seguirà i ragazzi e le ragazze durante i balli Il maestro di ballo Emanuele Pironti per le varie coreografie e i passi di danza del gran ballo di ogni puntata

per le varie coreografie e i passi di danza del gran ballo di ogni puntata Il precettore Massimo Da Cepparello , un tutor per i ragazzi e punto di riferimento principale per il gruppo

, un tutor per i ragazzi e punto di riferimento principale per il gruppo Laura Pranzetti Lombardini, l’istruttrice per il gruppo delle ragazze.

A scandire la vita nel Palazzo, Castello Reale di Govone (patrimonio mondiale dell’umanità Unesco), sarà l’appuntamento fisso con la festa da ballo, durante la quale i concorrenti dovranno confessare i propri sentimenti. Chi non riuscirà a trovare la sua anima gemella o chi non terminerà il percorso perché troppo legato/a all’età moderna, rimarrà single.

Al termine delle 4 settimane, i ragazzi si approprieranno nuovamente dei loro abiti e smartphone per tornare alla vita di tutti i giorni .

Come una volta – Un amore da favola: i concorrenti

Le damigelle (Mesdemoiselles) sono: Aurora, Clelia, Gabriela, Glenda, Matilda, Sofia

I gentiluomini (Messieurs) sono: Cristiano, Davide, Joseph, Riccardo, Rocco, Ruben.

Come una volta – Un amore da favola: dove e quando va in onda

Tutti gli episodi di Come una volta – Un amore da favola sono disponibili per gli abbonati alla piattaforma Discovery+ dallo scorso 6 gennaio. Le puntate in prima TV televisiva dei 6 episodi vanno in onda a partire da mercoledì 20 marzo alle 21:25 su NOVE al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e tivùsat Canale 9.

Come una volta – Un amore da favola: sui social

Le clip più interessanti vengono pubblicate negli account ufficiali di NOVE (Facebook, Twitter e Instagram). L’hashtag ufficiale per commentare è #comeunavoltaunamoredafavola.