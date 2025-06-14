Come si sono vestiti Alessia Mancini e Flavio Montrucchio alla comunione del figlio

Alessia Mancini e Flavio Montrucchio hanno festeggiato la prima Comunione del loro secondo figlio Orlando, che ha oggi 10 anni. La coppia ha quindi condiviso qualche momento del grande giorno sui social, mostrando ai fan la bellezza del sacramento ricevuto dal bambino e anche il modo in cui hanno festeggiato. “Nel cammino della fede, la bussola del tuo cuore indica sempre la strada giusta“, ha scritto lei in una dedica su Instagram. Al post ha anche aggiunto il brano I say a little prayer for you di Steve Tyrell.

L’outfit di Mancini e Montrucchio

A catturare l’attenzione dei followers è stata anche l’impeccabile scelta fatta dai due coniugi per gli abbigliamenti indossati. Alessia Mancini – che è in questo periodo al timone di Camper in Viaggio su Rai 1 – ha infatti optato per un outfit molto sobrio. La conduttrice ha portato pantaloni, camicia bluse e una giacca total beige, che ha rispecchiato appieno la sua personalità fine e la sua eleganza. Non potevano inoltre mancare delle scarpe color argentate, con tacchi alti e un modello elegante. Il marito Flavio Montrucchio ha invece preferito un look molto casual.

Il suo completo è fatto di pantaloni e giacca, ma anche di un maglione color marrone chiaro. Un outfit perfetto, quello scelto dalla coppia per questa speciale occasione.

Le parole di Alessia Mancini sui figli

Nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo, la conduttrice ha parlato dell’amore che prova per i suoi figli e ha definito Orlando un bambino adorabile e molto “mammone“. E ancora: “Lui e Mya sono la mia forza: li sto seguendo ora al massimo” –ha continuato lei – “perché so che un giorno avranno la loro vita e non voglio essere d’intralcio. Vorrei che i miei figli siano sinceri, educati e rispettosi nei confronti degli altri“. La stessa ha inoltre dichiarato di volere goderseli ora con leggerezza e naturalezza. “Essere mamma è difficile” – ha concluso – “perché li vorresti accontentare sempre, ma è giusto anche dire dei no“.