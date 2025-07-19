Come finisce la prima stagione di Forbidden Fruit: un colpo di scena inaspettato

Forbidden Fruit ha debuttato su Canale 5 lo scorso Maggio e sin da subito ha riscosso il favore del pubblico. Al pari dell’altre soap turche anche Forbidden Fruit si è rivelata una serie avvincente, ricca di colpi di scena dalla trama non prevedibile. Amori, intrighi, passioni e tradimenti sono gli ingredienti che rendono Forbidden Fruit un prodotto di punta di Mediaset, soprattutto nel periodo estivo quando ottenere punte d’ascolto rilevanti non è facile. Eppure la soap a Luglio ha visto alzare il suo Auditel: l’ascolto ha toccato punte di share del 21% di share.

La neo serie turca si avvia alla conclusione, la prima stagione ha appassionato il pubblico e come da copione ci sarà un seguito. Ma le ultime puntate saranno ricche di colpi di scena che lasceranno senza parole il pubblico. Le anticipazioni diffuse in rete sui prossimi episodi rivelano che ci saranno nuovi contrasti, raggiri e saranno rivelate verità inattese. Le sorelle Yildiz e Zeynep saranno protagoniste di momenti sorprendenti, i loro personaggi, seppur molto diversi, hanno conquistato i telespettatori.

Al centro della scena Sinan che riuscirà a consumare la sua vendetta nei confronti di Halit. Quest’ultimo lo ha costretto a lasciare la città dopo che ha scoperto che era l’amante dell’ex moglie Ender. Una situazione decisamente drammatica riferita a Halit da Yldiz, che in seguito ha sposato. Sinan però non si è arreso e ha aperto con Zehra un nuovo centro estetico. Quest’ultima, figlia di Halit, viene circuita dal medico e alla fine accetta di sposarlo mandando su tutte le furie il padre.

Halit furiosi con Zahra: la vendetta di Sinan

Zahara rivela al padre di aver sposato Sinan e questo provoca la reazione dell’uomo, che ora si ritrova ad essere il suocero del suo nemico. Sinan riuscirà a farsi accettare da Halit? Ender si offre di aiutare Sinan con l’ex marito, ma lui dovrà convincerlo che fra loro non c’è mai stato niente e che Yldiz ha mentito. Tuttavia Halit non crederà alle bugie dell’ex e tanto meno del neo genero.

Halit è certo che Sinan e Ender sono stati amanti e ostacola ogni rapporto con il medico, mettendo anche in difficoltà la figlia che è totalmente soggiogata da lui. Le cose si risolveranno a favore di Ender e Sinan? I due riusciranno nel loro piano di raggirare Halit? Per ora non ci sono altri spoiler, ma a quanto pare la seconda stagione di Forbidden Fruit sarà emozionante e travolgente.

Forbidden Fruit, neo successo di Mediaset

Nell’annuncio dei palinsesti Mediaset della prossima stagione tv Pier Silvio Berlusconi ha rivelato che l’investimento sulle soap turche dell’azienda sarà ridotto notevolmente. Nonostante gli ascolti alti, la dirigenza Mediaset è pronta a fare un passo indietro e a cambiare rotta e questo per offrire format con maggiori contenuti. Una decisione non da tutti condivisa, visto che il pubblico che segue le soap turche e spagnole è numeroso.

Forbidden Fruit ha debuttato il 30 Maggio e ha avuto un immediato successo. Inoltre gli ascolti non hanno subito inflessioni anzi sono cresciuti e questo rivela quanto le soap piacciono e i telespettatori: le trovano leggere, piacevoli da seguire e decisamente poco impegnative. I dati vincenti faranno cambiare ancora idea a Mediaset?